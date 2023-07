Rewe-Chef: Kritik an hohen Preisen der Lebensmittelhersteller

Lionel Souque, Chef der Supermarktketten Rewe und Penny, hat aufgrund der hohen Preise Kritik an den Lebensmittelherstellern geäußert.

Köln in Deutschland - Obwohl die Rohstoff- und Energiekosten zuletzt gesunken seien, senke nun kaum ein Hersteller seine Preise, sagte Souque der „Wirtschaftswoche“. Vielen Markenherstellern gehe es hervorragend. „Man würde erwarten, dass sie Kostensenkungen weitergeben. Doch das ist nicht der Fall.“

Die Lebensmittelindustrie denke immer weniger an den Endkunden, sagte Souque dem Magazin weiter. Einzelhändler und Lebensmittelhersteller hätten in den vergangenen Monaten mehrfach über Preiserhöhungen gestritten, teils kam es zu Auslistungen und Lieferstopps. „Hätten wir und andere Lebensmittelhändler nicht so hart verhandelt, wären die Lebensmittelpreise in den vergangenen Monaten doppelt so stark gestiegen“, sagte Souque.



Einigen Herstellern sei es darum gegangen, aus der Inflationswelle Profit zu schlagen. „Offenbar haben einige internationale Konsumgüterkonzerne das Gefühl, in Deutschland nicht genug Rendite zu machen.“



Seit einigen Wochen aber beruhige sich die Lage. „Weil die Inflation etwas nachlässt, nehmen die Forderungen nach Preiserhöhungen ab“, sagte Souque der „Wirtschaftswoche“.

Der Unternehmenschef kündigte an, er wolle die Wartezeiten an den Kassen mit Hilfe von mehr Technik reduzieren. „Wir haben aktuell schon 670 Rewe-Märkte in Deutschland, in denen es Selbstscan-Kassen gibt. Bis Ende des Jahres werden es rund 1000 Märkte sein“, kündigte er an. In Deutschland würden SB-Kassen „noch nicht so gut angenommen wie in Holland, Belgien oder England“, wo solche Systeme Standard seien. In den Märkten, in denen Rewe die Technik einsetze, werde derzeit nur ein kleiner zweistelliger Umsatzanteil über die SB-Kassen abgerechnet. Mit der Zeit werde sich dies aber ändern, erwartet Souque. ilo/pe