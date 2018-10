Rewe bucht acht Milliarden Euro bei Kundin ab - Experte hat einen düsteren Verdacht

Als veraltet bezeichnete ich dieses nicht, es liegt in der Natur der Sache. Man kann gar nicht so viel testumgebungen erreichten wie es Nutzervariantengibt. Bei den Smartphones unter Android nutzt fast jeder Herstellerein verändertes Andoid mit eigener GUI. Jeder Nutzer hat andre Apps installiert und so kann es schon einmalvorkommen dass bestimmte Betriebssystemkombinationen oder bestimmte, andere Apps Probleme verursachen die dann mit einem Update gefixt werden müssen. Gleiches gilt auch für Computer. Entwickeln und Testen kostet viel Zeit und damit Geld, die Nutzer möchten aber ihre Apps am liebsten alle für lau haben. Man wirft sie alsoziemlich ungetestet auf den Markt um dann wenigstens mit der enthaltenen Werbung Geld zu verdienen und die weitere Entwicklung zu finanzieren. Als Beispiel sei Threema genannt. Dieser messenger wahrt die Privatsphäre, ist sicher und kostet einmalig drei Euro. Trotzdem wird die Spionagesoftware WhatsApp weiter genutzt die sich einen Dreck um Datenschutz kümmert weil es sie vermeintlich für umsonst gibt.