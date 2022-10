Rewe im Preiskampf: Beliebtes Frühstücks-Produkt verschwindet aus den Regalen

Supermarkt wirbt mit Eigenmarken

Immer mehr Lebensmittelhersteller wollen mehr Geld für ihre Produkte. So auch ein bekannter Müsli-Produzent. Doch Rewe hält dagegen.

München – Lebensmittel werden immer teurer. Im September betrug die Inflation in Deutschland laut Statistischem Bundesamt zehn Prozent. So hoch war sie seit der Nachkriegszeit nicht mehr. Den größten Anteil daran haben die enorm hohen Energiepreise sowie die gestiegenen Preise für Lebensmittel. Der Wocheneinkauf bei Rewe, Edeka, Aldi und Co. wird also immer teurer – und es werden noch mehr Preissteigerungen erwartet. Doch viele Händler wollen sich das nicht gefallen lassen und gehen mit den Produzenten in harte Preiskämpfe.

Rewe im Preisstreit mit Kellogg‘s: Hersteller verlangt 29 Prozent mehr

Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Lebensmittelriese Mars nicht mehr an Edeka und Rewe liefert. Edeka machte darauf in seinen Läden aufmerksam und verweist auf die günstigeren Eigenmarken-Produkte. So geht nun auch Rewe vor. Denn die Supermarktkette befindet sich mit dem Müsli-Produzenten Kellogg‘s im Clinch.

Das liegt daran, dass Kellogg‘s ab dem 1. November eine Preiserhöhung von 29 Prozent für seine Produkte verlangt, berichtet die Lebensmittelzeitung (LZ) unter Berufung auf Insiderinformationen. Vermutlich fordert Kellogg‘s wie etliche andere Betriebe aufgrund gestiegener Produktionskosten mehr Geld. Doch Rewe möchte das nicht akzeptieren. Besonders, weil der Cerealien-Produzent in anderen Ländern wohl nur einen Preisaufschlag von fünf Prozent verlangt. Zu den Streitigkeiten äußern wollte sich auf LZ-Anfrage keine der beiden Parteien. Rewe bestätigte jedoch, dass man mit Kellogg‘s „kein gemeinsames Verständnis von angemessenen Preiserhöhungen“ habe.

Kellogg‘s-Mangel: Rewe wirbt mit „ja!“-Produkten als Ersatz

Auch Kunden dürften den Preiskampf bereits bemerkt haben. Denn die Regale mit dem Markenprodukt werden zunehmend leerer. Rewe versucht derweil, die Kunden von den Müslis der Eigenmarke „ja!“ zu überzeugen. Auch der Konzernchef der Rewe-Region Nord-Ost, Renee Schneider, macht in den sozialen Netzwerken Werbung für die Kellogg‘s-Konkurrenz. „Das Gute daran ist, dass die Eigenmarken im Gegensatz zu Markenprodukten deutlich weniger kosten und genauso lecker schmecken“, schreibt er.

Davon müssen sich die Kunden jedoch erst noch selbst überzeugen. Ein Twitter-Nutzer zeigte sich bereits genervt über den Zwang zum Umstieg. „Meine Kellogg‘s sind die komplette Woche nicht lieferbar bei Rewe, hoffen wir mal, dass die von ‚ja!‘ gleich oder zumindest ähnlich schmecken“, schreibt er. Andere freuen sich über die Hartnäckigkeit der Supermarktkette. „Vielleicht bewegen wir uns jetzt endlich wieder Richtung Konsum von regionalen Produkten und weg von diesem Großkonzern-Müll. Der Mensch muss offenbar echt alles auf die harte Tour lernen“, schreibt ein Facebook-User. (ph)

