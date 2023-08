Rewe und Penny: Rückruf von Hähnchenbrust

Hähnchenbrustfilet (Symbolbild) © Shotshop/Imago

Das Portal Lebensmittelwarnung hat eine Warnung vor dem Verzehr von Hähnchenbrustfilets der Marken ja! und Mühlenhof herausgegeben.

Braunschweig in Deutschland - In zwei Chargen des Produkts könne nicht ausgeschlossen werden, dass transparente Kunststoff-Fremdkörper enthalten seien, teilte das Portal am Donnerstag mit. Betroffen sind die Hähnchenbrustfilets mit Paprika, gepökelt und gebacken in der 150 Gramm Packung mit der Chargennummer 30123 und 30223, die bei Penny und Rewe verkauft werden.

Bei ja! sollten die Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum 14. und 15. August nicht gegessen werden, bei Mühlenhof sind zusätzlich die Hähnchenbrustfilets mit der Haltbarkeit 13. und 16. August betroffen.



Die Produkte wurden bereits aus dem Verkauf genommen. Kunden, die das betroffene Produkt erworben haben, können es auch ohne Vorlage eines Kassenbons in einer Verkaufsstelle zurückgeben und den Kaufpreis erstattet bekommen. mb/ilo