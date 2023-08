E-Rezepte bundesweit mit Gesundheitskarte in Apotheken einlösbar

Teilen

Ein Apotheker scannt eine elektronische Gesundheitskarte ein. © GlobalImagens/Imago

Jetzt ist es möglich, in Apotheken in ganz Deutschland die elektronische Gesundheitskarte zu nutzen, um E-Rezepte einzulösen.

Berlin in Deutschland - Wie der Deutsche Apothekerverband (DAV) und die für die technische Umsetzung zuständige Gematik am Donnerstag mitteilten, steht dieses Angebot nun flächendeckend zur Verfügung. Es war seit Anfang Juli schrittweise eingeführt worden.

„Wir geben einen neuen technischen Impuls und haben damit einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Einführung des E-Rezepts in Deutschland erreicht“, erklärte der DAV-Vorsitzende Hans-Peter Hubmann. Die Einlösung von E-Rezepten ist außerdem wie bisher über die E-Rezept-App sowie über einen Papierausdruck möglich.



„Wir freuen uns, dass immer mehr E-Rezepte in den Apotheken ankommen und ermutigen die Arztpraxen, von den neuen Möglichkeiten Gebrauch zu machen“, erklärte Hubmann weiter. Laut DAV wurden allein im August mehr als 100.000 E-Rezepte in Deutschland eingelöst. Dies sei ein deutlicher Trend nach oben.

Beim Einlösen mit der Gesundheitskarte müssen Versicherte in der Apotheke ihre Gesundheitskarte in ein Kartenlesegerät einstecken. Die Karte dient dabei als Schlüssel, damit die Apotheke die Rezepte abrufen kann, gespeichert sind sie dort nicht. Der DAV wies darauf hin, dass so auch E-Rezepte für Angehörige komfortabel eingelöst werden könnten.



Während die Einlösung von E-Rezepten in Apotheken generell möglich ist, soll die Nutzung für Arztpraxen erst ab Anfang 2024 verpflichtend werden. DAV und Gematik dringen hierbei auf mehr Tempo, damit die Arztpraxen zum Jahreswechsel auch tatsächlich vorbereitet sind. bk/mt