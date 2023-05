Rheinmetall: Auftrag für Artilleriemunition erhalten

Der Wert des Auftrags liegt im zweistelligen Millionenbereich, über den Auftraggeber ist nichts weiter bekannt. © IMAGO/KH

Auftrag für Artilleriemunition: Bei dem Rüstungsunternehmen Rheinmetall kam der Auftrag für die Lieferung von einem europäischen Kunden.

Düsseldorf - Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall mit Hauptsitz in Düsseldorf hat von einem europäischen Kunden einen Auftrag für die Lieferung von Artilleriemunition erhalten. Der Wert in Euro liege im mittleren zweistelligen Millionenbereich, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Munition soll 2023 und 2024 ausgeliefert werden. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. (dpa)