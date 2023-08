Rheinmetall geht Australien-Deal durch die Hände – erstarkter Widersacher aus Korea schlägt zu

Von: Patrick Freiwah

Rheinmetall geht in Australien ein Großauftrag durch die Hände. Nicht zum ersten Mal: Hanwha Defence schnappte dem Rüstungsriesen bereits in Polen einen Mega-Deal weg.

Düsseldorf/München – Rheinmetall ist in Australien kürzlich ein Großauftrag durch die Hände geglitten. Stattdessen konnte das südkoreanische Unternehmen Hanwha Defence das Geschäft eintüten, das dem deutschen Rüstungsriesen bereits in Polen einen Mega-Deal vor der Nase wegschnappte.

Statt des KF-41 Lynx von Rheinmetall wird das australische Heer mit koreanischen Panzern vom Typ AS-21 Redback versorgt. Der „Gamechanger“ erfolgte dem Vernehmen nach durch einen Regierungswechsel in „Down Under“: Die Militärstrategie wurde neu justiert und der ursprünglich geplante Auftrag von 450 Fahrzeugen auf 129 heruntergeschraubt, wie unter anderem Welt.de berichtet. Das australische Portal Defence Connect beruft sich auf Quellen des australischen Verteidigungsministeriums: „Es wird davon ausgegangen, dass der Redback geringfügig besser abschnitt als sein deutscher Konkurrent, wobei (das australische Verteidigungsministerium, d. Red.) die Entscheidung letztlich auf die Regierung verschoben hat, da beide Fahrzeuge für die Anforderungen als ‚geeignet‘ erschienen.“

Rheinmetall geht in Australien leer aus – Hanwha Defence erneut siegreich

Bei der Trendwende zugunsten von Hanwha und gegen die Rheinmetall AG sei ausschlaggebend gewesen, dass Australien und Südkorea ohnehin enge Handelsbeziehungen besitzen. Bereits Ende 2021 hatten die Parteien einen größeren militärischen Deal vereinbart. Speziell im Rüstungssektor gelten politische Gründe und das Verhältnis innerhalb der Länder ohnehin als wesentlicher Faktor. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ein Großteil der neuen Panzer in Australien selbst gefertigt wird und dies die heimische Konjunktur ankurbelt.

Jedoch gibt es seit geraumer Zeit einen wirtschaftlichen Aufschwung des südkoreanischen Unternehmens, beschleunigt durch die russische Invasion in der Ukraine im Frühjahr 2022. Mit Hanwha Defence befindet sich nun ein ebenbürtiger Rüstungsrivale auf der Bildfläche, der als innovativ gilt und für die Entwicklung und Produktion seiner Rüstungsgüter internationale Firmen mit einbezieht. Für den AS-21 Redback liefert US-Hersteller Northrop Grumman die 30-Millimeter-Kanone (Bushmaster MK44S), das Abwehrsystem Iron Fist stammt von Elbit Systems aus Israel. Weitere Merkmale des Korea-Panzers:

High-Tech-Panzerung



42 Tonnen Gewicht (42.000 Kilogramm)



7,62-mm-Koaxial-Maschinengewehr MAG 58



Mehrfach-Nebelgranatenwerfer (76 mm)



zwei Spike LR2-Panzerabwehrlenkflugkörper (Javelin ATGM)

Außerdem wird der AS-21 Redback (benannt nach einer australischen Spinnenart) von einem Achtzylinder-Dieselmotor von MTU Friedrichshafen (Tochter der britischen Rolls-Royce Power Systems) mit einer Leistung von 1000 PS angetrieben.



Schützenpanzer vom Typ Lynx von Rheinmetall in einer Fertigungshalle. © IMAGO/Sepp Spiegl

Hanwha und Hyundai: Korea-Konzerne machen Rheinmetall und Co. Geschäft streitig

Mit Australien kommt der asiatische Schützenpanzer erstmals auch in einem anderen Kontinent zum Einsatz. Hanwha Defence bietet aber auch in Europa den Etablierten wie Rheinmetall die Stirn, was parallel dazu für einen weiteren Anbieter gilt: Mit Hyundai Rotem gibt es einen zweiten koreanischen Konzern, der mit seinen Rüstungsgütern Militär abseits der Heimat versorgt. Es handelt sich um eine Sparte der Hyundai Kia Automotive Group, die auch in Deutschland zu einem der größten Autoanbieter geworden ist.

Das Gespann Hanwha und Hyundai erhielt im vergangenen Jahr einen gigantischen Rüstungsauftrag von Polen, darunter einen Vertrag über 1000 Kampfpanzer K2 sowie 672 Panzerhaubitzen K9. Womit die Unternehmen aus Asien die polnische Regierung überzeugen konnten: Das Militärgerät steht schneller und zu einem günstigeren Preis zur Verfügung, als es der unterlegene Konkurrent Rheinmetall anbieten konnte. Das Geschäft hat angeblich ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 2,5 Milliarden US-Dollar.

Rheinmetall hofft auf USA - Hanwha hat nächsten Deal in Aussicht

Ähnlich wie auf dem Autosektor sind die koreanischen Anbieter also ein erwachsener, ernster Rivale für deutsche Konzerne. Den nächsten Mega-Deal hat Hanwha dem Vernehmen nach in der Tasche: Laut einschlägigen Militärseiten unterzeichnete der Konzern mit Rumänien eine Absichtserklärung über die Lieferung von Panzerhaubitzen K9 und Schützenpanzern des AS-21 Redback.

Währenddessen hat Rheinmetall theoretisch noch Chancen auf einen lukrativen Deal in den Vereinigten Staaten: Die USA suchen einen Nachfolger für den Panzer M2 Bradley. (PF)