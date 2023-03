Rheinmetall plant Panzer-Fabrik in der Ukraine - Russland droht mit Raketen-Angriff

Von: Markus Hofstetter

Rheinmetall will seinen neuen Panzer vor Ort in der Ukraine bauen. Russland will das nicht hinnehmen und droht mit Luftangriffen.

Düsseldorf - Zunächst hatte Armin Papperger, Chef des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, Mitte Februar 2023 in einem Interview mit dem Handelsblatt vorgeschlagen, den neuen Panzer KF51-Panther an die Ukraine zu liefern. Nun plant Rheinmetall sogar, in der Ukraine eine Panzerfabrik aus dem Boden zu stampfen. Diese könne jährlich bis zu 400 Panther-Kampfpanzer produzieren, sagte Papperger der Rheinischen Post vom Samstag (4. März). Er hofft auf eine Entscheidung „in den nächsten zwei Monaten“.

Rheinmetall will Panzerfabrik in der Ukraine bauen: Bisher werden nur ältere Panzer aufbereitet

Der Panther ist ein von Rheinmetall im vergangenen Jahr vorgestellter Kampfpanzer, der sogar dem russischen T-14 Armata überlegen sein soll. Seine 130-Millimeter-Kanone hat laut Unternehmen eine um 50 Prozent höhere Reichweite als die 120-Millimeter-Kanone, die bei Panzern wie dem Leopard-2 oder dem US-amerikanischen Abrams eingebaut ist. Der 59 Tonnen schwere Panther soll vollständig digitalisiert sein und eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern haben. Die Ukraine würde der Erstkunde für Rheinmetall werden.

Der Kampfpanzer Panther KF51 des Rüstungskonzerns Rheinmetall gehört zu den modernsten Waffensystemen der Welt. © Julian Stratenschulte/dpa

Rheinmetall bereitet bislang ältere Schützen- und Kampfpanzer für den Einsatz in der Ukraine auf. Papperger nannte eine Zahl von 250 Panzern, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. „Bei uns laufen die Arbeiten auf Hochtouren“, sagte er.

Rheinmetall plant Bau einer Panther-Fabrik in der Ukraine: Kreml stößt bereits Drohungen aus

Russland drohte unterdessen bereits mit einem Angriff auf das Werk, das voraussichtlich erst in einigen Jahr die Produktion aufnehmen kann. „Sollten sich die Fritzen dennoch dazu entschließen, wirklich zu bauen (...), freuen wir uns darauf. Dieses Ereignis wird mit einem Gruß von Kalibr und anderen Feuerwerkskörpern gebührend gefeiert werden“, schrieb der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew am Samstag (4. März) auf Telegram. „Kalibr“ sind russische Lenkwaffen, die von Flugzeugen, Schiffen, U-Booten und von Land abgefeuert werden können. „Fritz“ wiederum ist eine vor allem im 2. Weltkrieg von den alliierten Soldaten benutzte Bezeichnung für Deutsche.

Der Rheinmetall-Chef zeigte sich von der Drohung allerdings wenig beeindruckt. Er ist überzeugt, das Werk gegen russische Luftangriffe schützen zu können. Rheinmetall fertige auch Flugabwehrsysteme, mit denen Raketenattacken abgewehrt werden könnten.

Rheinmetall und der neue Panther-Panzer: Konkurrent nennt ihn „3D-Power-Point-Projekt“

Der Haken bei den Rheinmetall-Plänen ist, dass der Panther bisher noch nicht in Serie gefertigt wird. Ralf Ketzel, Chef des Münchner Leopard-2-Bauers Krauss-Maffei Wegmann, bezeichnete ihn sogar als „3D-Powerpoint-Projekt“. Weder für Gewicht noch Preis gebe es eine belastbare Grundlage.

Bevor es zum Bau der Panzerfabrik in der Ukraine kommt, muss allerdings der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zustimmen. Eine weitere Voraussetzung ist die Zustimmung der deutschen Bundesregierung, ohne die ein Verkauf und eine Lieferung des Panthers an Kiew gesetzlich nicht möglich ist.