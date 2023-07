Rheinmetall will Leopard-Panzer ab Spätsommer in Ukraine reparieren

Rheinmetall © Rupert Oberhäuser/Imago

Rheinmetall will Leopard-Panzer künftig auch vor Ort in der Ukraine reparieren.

Düsseldorf in Deutschland - „Wir bilden derzeit bereits Ukrainer in Deutschland für diese Tätigkeit aus“, sagt Unternehmenschef Armin Papperger dem „Spiegel“ nach Angaben vom Freitag. „Wir wollen nach der Sommerpause mit dem Betrieb beginnen.“

Die Anlage soll Teil eines Netzes von Reparaturzentren für deutsches Kriegsgerät werden, das in der Ukraine nach Pannen, Verschleiß oder Beschuss wieder überholt werden muss. Die Wartung der aus Deutschland gelieferten modernen Leopard-2-A6-Panzer gilt unter Militärs als entscheidend für die Durchhaltefähigkeit der Fahrzeuge.



Zwar seien bisher aus der Ukraine keine gravierenden Schadensmeldungen eingegangen, die Rohre der tonnenschweren Waffensysteme müssten aber wegen des intensiven Einsatzes im Gefecht regelmäßig untersucht und möglicherweise ausgetauscht werden, hieß es in dem Bericht. Ähnliches gelte für das Antriebs- und Steuerungssystem.



Eine Reparatur in der Ukraine brächte deutliche logistische Vorteile mit sich, weil die kaputten Panzer nicht umständlich über die Grenzen und wieder zurück transportiert werden müssten. Gleichzeitig gab es bisher Sicherheitsbedenken, da beim Aufbau von Servicestellen innerhalb des Landes mit Angriffen durch das russische Militär gerechnet werden muss.

Der Versuch, Reparaturzentren an Standorten außerhalb der Ukraine zu etablieren, erwies sich zuletzt als mühsam. Um eine Servicestelle in Polen gab es monatelange Querelen mit der Regierung in Warschau.



Die schlechten Erfahrungen in Polen seien ein Grund, warum Rheinmetall auch weiter auf der Suche nach neuen Standorten blieb, schrieb der „Spiegel“. Zusätzlich zur Ukraine will das Unternehmen laut Papperger auch in Rumänien eine Werkstatt aufbauen. Dafür suche Rheinmetall gerade nach einem Industriepartner im Land. mt/pe