Die besten Ideen für den Handel der Zukunft

Individuelle Trachten: Tobias Schaber verkauft Trachtenmoden in Immenstadt, in einem alteingesessenen Familienunternehmen. Individualität war da schon immer Trumpf. Doch in Zeiten der Digitalisierung soll die jetzt noch weiter gehen als bisher. Mit einem Trachtenkonfigurator werden Kunden – darunter Hotel- und Gastronomiepersonal, Trachtenvereine und Blaskapellen – künftig vom Stoff über den Schnitt und die Knöpfe alles einzeln auswählen und nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen können. „Den gewünschten Stoff lassen wir dann weben“, erklärt Schaber.

550 Einzelhändler beim Rid Zukunftskongress in München

von Corinna Maier schließen

Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Was lockt die Menschen in 30 Jahren noch in die Innenstädte? Welche Rolle wird der Handel dabei spielen? Welche Digitalstrategien versprechen Erfolg?