Verfassungsbeschwerden gegen EU-Coronafonds scheitern in Karlsruhe

RKI-Präsident für weitere Corona-Isolation und Masken-Tragen

Lothar Wieler © Jens Schicke/IMAGO

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), hat sich für weitere Isolation von Corona-Infizierten und das Tragen von Masken ausgesprochen.

Berlin in Deutschland - Inwieweit die Maßnahmen umgesetzt werden, sei „letztlich eine politische Entscheidung“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ, Dienstagsausgabe). Sich bei einer Corona-Erkrankung zu isolieren, bleibe wichtig, um andere zu schützen. „Genauso wichtig ist es, dass die Menschen weiterhin Masken tragen, denn auch dadurch bleibt die Zahl der Atemwegserkrankungen im Rahmen.“

Wieler geht davon aus, dass sich im Winter wieder mehr Menschen anstecken werden. „Das Virus hat eine Saisonalität, und wir sind uns einig, dass die Fallzahlen im Winter wieder steigen.“ Das hänge auch damit zusammen, dass mehr Menschen in Innenräumen zusammenkommen, dass das soziale Leben zum Glück wieder Fahrt aufgenommen habe, sagte er der FAZ.



Wie hoch die Zahlen sein werden, sei schwer vorherzusagen. Der RKI-Präsident schätzt, dass es im Winter keine reine Corona-Welle geben wird, „sondern dass eine Reihe von Atemwegsinfektionen parallel um sich greifen“.



Zuletzt hatte es eine Diskussion darum gegeben, Corona-Maßnahmen wie die Isolationspflicht und die Pflicht zum Tragen einer Maske in Bussen und Bahnen aufzuheben. So will Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr auf den Prüfstand stellen. „Ich glaube schon, dass wir in ein Zeitalter jetzt kommen, wo die Eigenverantwortung eine Rolle spielt“, sagte er am Dienstag vor einem Treffen des Kabinetts dem Bayerischen Rundfunk.

Die Frage sei, ob die Maske weiter verpflichtend sein müsse. „Und in dieser Frage muss man heute eine Entscheidung treffen und das werden wir auch tun“, ergänzte Holetschek. Ein einheitliches Vorgehen der Länder gibt es dabei jedoch nicht.



Die Ministerinnen und Minister tauschten sich am Montag bei der Gesundheitsministerkonferenz über Änderungen bei den Corona-Vorgaben aus, konnten sich aber nicht einigen. Zur Maskenpflicht und den Isolierungspflichten gebe es unterschiedliche Auffassungen, sagte eine Sprecherin des sachsen-anhaltischen Gesundheitsministeriums am Dienstag. Über die Corona-Maßnahmen will am Nachmittag in Sachsen-Anhalt auch das Kabinett beraten. awe/ul

Verfassungsbeschwerden gegen EU-Coronafonds scheitern in Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat zwei Verfassungsbeschwerden gegen die deutsche Zustimmung zum EU-Coronafonds zurückgewiesen. Zwar formulierte es in seinem Urteil am Dienstag Bedenken, sah aber im Ergebnis weder die Kompetenzen der Europäischen Union offensichtlich überschritten noch die haushaltspolitische Verantwortung des Bundestags beeinträchtigt. Die Beschwerdeführer seien damit nicht in ihrem Recht auf demokratische Selbstbestimmung verletzt. (Az. 2 BvR 547/21 und 2 BvR 798/21)



Die Beschwerden richteten sich gegen den Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“, mit dem die europäischen Staats- und Regierungschefs die Folgen der Pandemie abfedern wollen. Im sogenannten Eigenmittelbeschluss ermächtigten sie die EU-Kommission ausnahmsweise dazu, an den Kapitalmärkten 750 Milliarden Euro - zu Preisen von 2018 - aufzunehmen und diese zweckgebunden als Zuschüsse oder Kredite an die Mitgliedsstaaten weiterzugeben. Für die Rückzahlung haften die EU-Länder gemeinsam. Bundestag und Bundesrat stimmten im März 2021 zu.



Dagegen zogen sowohl das „Bündnis Bürgerwille“ um den ehemaligen AfD-Chef Bernd Lucke als auch der Unternehmer und frühere Industriepräsident Heinrich Weiss nach Karlsruhe. Ihre Verfassungsbeschwerden hatten aber nun keinen Erfolg. smb/ul