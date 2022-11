Kritik an Habecks Strompreisbremse: Einführung im Januar „nicht machbar“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die hohen Ausgaben Deutschlands für Entlastungen wegen der hohen Energiepreise verteidigt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Laut Energiebranche ist die Strompreisbremse technisch zum 1. Januar nicht umsetzbar. Aus der Politik kommt indes inhaltliche Kritik. Drohen Energieversorger Staatsgelder abzugreifen?

Berlin - Die Energiebranche hält die von der Bundesregierung geplante Einführung der Strompreisbremse zum Januar weiter für nicht machbar. Der Stadtwerkeverband VKU bekräftigte am Freitag in der Bild-Zeitung, die Preisbremse werde nicht früher als zum März starten können. Grund sei die komplizierte technische Umstellung. Indes kommt aus der Politik auch inhaltliche Kritik: Die Strompreisbremse könnte den so dringend benötigten Ausbau Erneuerbarer Energien torpedieren, warnte etwa FDP-Energieexperte Michael Kruse. Unklar sei außerdem, wie sich absichtliche Stromerhöhungen der Versorger verhindern lassen.

Geplante Strompreisbremse: Energiebranche „kennt Regeln noch nicht“

Die Bundesregierung plant, dass für Strom für Haushalte wie bei der Gaspreisbremse ein Grundkontingent von 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs für einen Brutto-Preis von 40 Cent je Kilowattstunde bereitgestellt werden soll. Zur Mitfinanzierung der Strompreisbremse sollen „Zufallsgewinne“ von Unternehmen auf dem Strommarkt rückwirkend ab 1. September abgeschöpft werden. Das betrifft etwa Produzenten von Ökostrom aus Wind und Sonne, die zuletzt von hohen Preisen an der Börse profitiert haben.

Zeitlich wird die Umsetzung offenbar schwierig, da die IT der Energieunternehmen entsprechend angepasst werden muss. „Wir kennen Stand heute noch keine Vorschriften, wir kennen die Regeln, die wir umsetzen sollen, noch nicht“, sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. „Für die Umsetzung der Strom- und Gaspreisbremse müssen wir massiv in komplexe IT-Abläufe eingreifen und brauchen dafür freie Kapazitäten bei spezialisierten IT-Dienstleistern.“

Kritik an Habecks Plan der Strompreisbremse: „Absichtliche Strompreis-Erhöhungen dürfen sich nicht lohnen“

Unklar ist offenbar, wie sichergestellt werden kann, dass die Versorger die Preise nicht absichtlich zu hoch ansetzen, um Staatsgeld zu kassieren. Die FDP forderte in der Bild-Zeitung mit Blick auf den erwarteten Gesetzentwurf, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) müsse dafür sorgen, dass Versorger bei der Strompreis-Bremse „nicht den großen Reibach“ machten. Absichtliche Strompreis-Erhöhungen dürften sich nicht lohnen, sagte Energieexperte Michael Kruse.

Würden die Preise indes unter die 40 Cent pro Kilowattstunde fallen, besteht aus Expertensicht ebenfalls die Gefahr, dass dies nicht bei den Kunden ankäme. Die Sorge kommt nicht von ungefähr: Schon beim Tankrabatt war befürchtet worden, dass Mineralölkonzerne die Ermäßigung nicht an die Kunden weitergeben. Das Kartellamt hatte die Mineralölkonzerne gewarnt, die Preisentwicklung „genau im Auge zu behalten“.

Verlangsamt Übergewinnsteuer den Ausbau Erneuerbarer Energien?

CDU-Chef Friedrich Merz äußerte Zweifel an der Wirksamkeit der geplanten Energiepreisbremsen. „Es ist eine Herausforderung, auf einem Weltmarkt wirksam nationale Preisbremsen einzubauen“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er halte es auch für sehr problematisch, zur Finanzierung sogenannte Übergewinne von Unternehmen abzuschöpfen. „Eine verfassungskonforme Lösung kann ich mir schwer vorstellen“, sagte Merz. „Wenn wir die Energiepreise nachhaltig senken wollen, müssen wir das Angebot ausweiten - und alle verfügbaren Quellen ans Netz nehmen“, forderte er erneut.

Dass die Übergewinnsteuer auch bei Ökostrom-Anbietern greift, ist aus Sicht des FDP-Politikers Kruse offenbar ein Fehler. Projekte zum Ausbau Erneuerbarer Energien könnten deshalb auf Eis gelegt werden: „Habeck darf die Pläne zum Ausbau der Erneuerbaren nicht torpedieren. Wenn er die Gewinne bei den Anbietern abschöpfen will, dann tut er aber genau das. Damit gefährdet er den langfristigen Erfolg der Energiewende.“, so Kruse am Freitag zur Bild. Eine Übergewinnsteuer schöpft sogenannte Zufallsgewinne, die über den „Normalgewinn“ von Unternehmen hinausgehen, ab, um Verbraucher zu entlasten. Teilweise ist auch von „Krisengewinnen“ die Rede.

Verbraucherschützern gehen die Preisbremsen für Gas und Strom nicht weit genug

Verbraucherschützer erwarten eine begrenzte Wirkung der Preisbremsen und fordern angesichts starker Preiserhöhungen der Versorger zusätzliche Hilfe für Bedürftige. „Gas wird trotz Bremse etwa doppelt so teuer bleiben wie in 2021“, sagte Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes vzbv, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Zudem komme die Hilfe für viele zu spät. „Darum brauchen wir ein Moratorium für Gas- und Stromsperren für diesen Winter.“ (dpa/bme)