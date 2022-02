Habeck attackiert Frankreich: „Altmodische Energiepolitik, gigantische Kosten“

Robert Habeck findet harte Worte für Frankreichs Energiepolitik. © Michel Euler/dpa/AP

Statt auf erneuerbare Energien setzt Frankreich weiter auf Atomkraft. Wirtschaftsminister Robert Habeck findet das gar nicht gut und greift Deutschlands engsten Partner scharf an.

Berlin - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Energiepolitik Frankreichs mit ihrem Fokus auf Atomstrom als rückständig kritisiert. „Das, was Frankreich im Moment macht, ist eine sehr planwirtschaftliche gedeckelte Energieversorgung einer altmodischen Industrie“, sagte der Grünen*-Politiker am Mittwoch bei einer Wirtschafts-Konferenz in Berlin.

Robert Habeck: „Kosten gehen ins Gigantische“

Seine zahlreichen alten AKW müsse Frankreich mit je etwa zwei Milliarden Euro pro Anlage renovieren. Alte Meiler würden aber immer störanfälliger. Auch Investitionen in neue rechneten sich nicht: „Wenn man neue baut, dauert das alles viermal länger und die Kosten gehen ins Gigantische.“ Er sei sich sicher, Atomenergie werde kein Wettbewerbsvorteil für den Nachbarn. „Wir treffen uns 2030“, sagte er mit Blick auf Frankreich. Deutschland setze dagegen auf erneuerbare Energie: „Es wird ein Standortvorteil für die deutsche Wirtschaft sein, diesen Weg zu gehen.“

Frankreich hatte in der EU gegen den Widerstand Deutschlands und anderer Staaten durchgesetzt*, dass Atomkraft als nachhaltige Energie in der sogenannten Taxonomie gekennzeichnet wird. Das erleichtert es, private Investitionen für diese Technik zu gewinnen. Die französische Stromversorgung um den staatlich dominierten Konzern EDF besteht zu rund 70 Prozent aus Atomenergie. Der Staat greift immer wieder auch in die Preispolitik ein.

Frankreich: Bestehende Atomkraftwerke weisen starke Mängel auf

Sechs neue Reaktoren sollen nach den Plänen des staatlich dominierten Stromkonzerns EDF in Frankreich entstehen, obwohl der Prototyp in Flamanville noch immer nicht am Netz ist. Unterdessen bereiten die bestehenden Kraftwerke immer mehr Probleme. Derzeit sind etwa ein Dutzend Reaktoren heruntergefahren. In einigen Fällen geht es um Wartungsarbeiten. Aber fünf Reaktoren sollen zudem auf Korrosionsschäden untersucht werden.

Dasselbe Problem wird nun auch in anderen Reaktoren vermutet. EDF hat deswegen Untersuchungen in drei weiteren Reaktoren angekündigt. Die Regierung sieht darin keinen Grund zur Beunruhigung. „Das zeigt, dass EDF sehr transparent arbeitet“, heißt es im Élysée.

Frankreich: Atommüll-Entsorgung noch nicht geklärt

Auch das Problem des Atommülls ist nicht gelöst. Im lothringischen Dorf Bure gibt es 500 Meter unter der Erde ein „Labor“, wo die Lagerung von Atommüll vorbereitet wird. „Das ist das Referenzmodell, das Projekt ist auf gutem Weg“, betont der Élysée. Eine Baugenehmigung ist allerdings noch nicht vorhanden, und die Abklingbecken in der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague sollen bereits 2030 voll sein.

Präsident Emmanuel Macron* lässt sich davon jedoch nicht beirren: Atomkraft gilt jenseits des Rheins nicht nur als klimafreundlich, sondern auch als Ausweis nationaler Größe.