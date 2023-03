„Chaosplanungen“: Habeck braucht mehr Geld für LNG – CDU kritisiert das scharf

Von: Dennis Fischer

Teilen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt auf LNG-Terminals. © Marcus Brandt/dpa

Der Ausbau der Infrastruktur für Flüssiggas (LNG) wird teurer. 1,6 Milliarden Euro fordert Wirtschaftsminister Robert Habeck vom Finanzminister. Kritik daran kommt von der CDU.

Berlin – Die Infrastruktur für Flüssiggas (LNG) wird teurer. Das berichtete das Handelsblatt. Dabei geht es um eine Summe von 1,6 Milliarden Euro, die Robert Habecks (Grüne) Wirtschaftsministerium an zusätzlichen Haushaltsmitteln benötigt. Das gehe aus einer Vorlage des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss hervor, die der Zeitung vorliege. Darin kündige das Finanzministerium an, die Mittel freigeben zu wollen.

Grund für den Mehrbedarf ist, dass in den bisherigen Planungen für den Bau von LNG-Terminals an den deutschen Häfen für einige Kosten noch keine Mittel eingeplant waren. Darunter seien etwa Sozialversicherungsbeiträge und Steuern auf die Charterverträge, die es für LNG-Schiffe braucht, CO2-Zertifikate und Reparaturkosten. Diese Aufwendungen fielen für alle fünf bislang geplanten LNG-Terminals an. Hinzu kämen weitere Kostenerhöhungen.

CDU kritisiert Habecks LNG-Pläne: „Chaosplanungen“

Rund 933 Millionen Euro der zusätzlich benötigten 1,6 Milliarden Euro seien bereits im Haushalt 2022 eingeplant gewesen, aber nicht genutzt worden, hieß es in Regierungskreisen laut dem Bericht. Sie müssten nun erneut freigegeben werden. Hinzu kämen 660 Millionen Euro an frischem Geld. Insgesamt steigen die Kosten für die LNG-Terminals demnach von 9,8 Milliarden auf knapp 10,5 Milliarden Euro. Deutschland hatte angesichts der Energiekrise nach dem Angriff Russland auf die Ukraine auf den Bau von LNG-Terminals gesetzt.

Kritik an der Haushaltspolitik kam von der CDU. „Die Forderung nach neuen Milliarden offenbart die Chaosplanungen des Bundeswirtschaftsministeriums“, sagte Christian Haase (CDU), haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. „Trotz teuren externen Beratern enthält die neue Vorlage eine lange Liste handwerklicher Fehler aus dem Hause von Minister Robert Habeck, die nun mit Steuergeldern ausgebügelt werden sollen“, so Haase.

Gasversorgung: Fünf Standorte für LNG-Terminals

Insgesamt will die Bundesregierung an fünf Standorten schwimmende LNG-Schiffe betreiben, über die Flüssiggas geliefert wird. Ursprünglich hatte die Regierung ein weiteres LNG-Schiff für Hamburg vorgesehen, diesen Plan hat sie aber wieder verworfen. Hierfür waren 933 Millionen Euro reserviert, die nun für die anderen LNG-Terminals genutzt werden.

Bis 2025 sollen dann nach aktueller Planung alle fünf vom Bund betriebenen Terminals in Betrieb sein und laut Ministerium bis zu 27 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr umschlagen können. Die Kapazität eines privat betriebenen Terminals in Lubmin soll bis zum kommenden Jahr auf etwa 10 Milliarden Kubikmeter aufgestockt werden. 2026 und 2027 sollen drei weitere feste Terminals in Stade, Brunsbüttel und Wilhelmshaven in Betrieb gehen.

Wenn alles läuft wie geplant, stiege die LNG-Importkapazität bis 2027 auf etwa 54 Milliarden Kubikmeter im Jahr, wobei noch endgültige Investitionsentscheidungen fehlen. Zum Vergleich: Die russisch-deutsche Pipeline Nord Stream 1 hatte eine Kapazität von jährlich etwa 55 Milliarden Kubikmeter. Das Ministerium plant für 2022 bis 2038 mit Kosten für den LNG-Import von rund 9,8 Milliarden Euro.

Mit Material der dpa