Jacht von ehemaligem russischen Minister erhält keinen Sprit - „Können ja heimrudern“

Mann will Maschine reinigen und verletzt sich schwer

Ein 54-Jähriger ist bei Arbeiten in einem Betrieb in Rain (Landkreis Donau-Ries) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe eine Maschine mit einem Hochdruckreiniger säubern wollen, als sich der Schlauch des Reinigers verklemmte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er verlor die Kontrolle über den Hochdruckreiniger und verletzte sich mit dem Griff lebensgefährlich am Bauch.