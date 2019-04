Lebensbedrohliche Bakterien: Aldi ruft beliebte Wurst-Spezialität zurück

Achtung Rückruf: Aldi warnt vor einer beliebten Wurstspezialität. Der Hersteller hat darin Bakterien gefunden, die lebensbedrohlich sein können.

Essen - Der Discounter Aldi Nord ruft eine beliebte Wurst-Spezialität zurück und warnt auf seiner Internetseite vor dem Verzehr. Der Supermarkt-Lieferant hatte zuvor im sogenannten „Bauernschmaus“-Wurstaufschnitt Listerien festgestellt, ein Bakterium, das im Extremfall lebensbedrohliche Folgen haben kann.

Auf seiner Internetseite informierte Aldi Nord die Kunden, dass der mittelständische Lieferant Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH und Co. KG bei einer Eigenkontrolle Listerien in einem seiner Wurst-Artikel festgestellt habe. Betroffen ist der „Bauernschmaus“ des Artikels „Frühstücksfleich-Aufschnitt“ in der 125-Gramm-Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.04.2019.

Rückruf bei Aldi: Listerien in Wurstaufschnitt gefunden

Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet. Aldi hat den „Bauernschmaus“ mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum bereits aus den Geschäften genommen. Kunden, die jetzt einkaufen gehen, müssen also keine Angst mehr haben.

Nach Angaben von Aldi Nord wurde der entsprechende „Bauernschmaus“ ausschließlich bei den Gesellschaften Herten und Salzgitter verkauft. Ob Ihre Aldi-Nord-Filiale Teil dieser Gesellschaften ist, können Sie auf der Internetseite von Aldi Nord unter der Rubrik „Filialen und Öffnungszeiten“ prüfen.

Aldi warnt vor Listerien: Diese schweren Folgen kann der Verzehr haben

Aldi Nord warnt wegen der Bakterien vor dem Verzehr der Ware und erklärt: „Listerien können grippeähnliche Symptome mit Fieber und Durchfall auslösen. Insbesondere bei Schwangeren, Kleinkindern sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem können in Folge des Verzehrs schwerwiegende Erkrankungen („Listeriose“) auftreten.“

Laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit können Listerien bei älteren Menschen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem zu Blutvergiftungen oder Hirnhautentzündungen führen. Auch für Kinder im Mutterleib seien Listerien eine große Gefahr. Demnach können „schwerwiegende Schädigungen bzw. eine Früh- oder Totgeburt auftreten“, heißt es dort.

