Rückruf bei Edeka: Achtung! Essen Sie dieses Produkt, könnten sie sogar sterben

Die meisten Medien haben den "EDEKA deli Caesar Snack Salat" oder die Salatmischung bei diesem Rückruf in ihren Schlagzeilen - der MM bleibt mit "Produkt" mal wieder konkret wischiwaschi. Warum?

Der Verzehr kann tödlich sein? Aber nur bei Allergikern. Übertreibung, Auslassung?

Warum sind die neun Bundesländer in der Überschrift so wichtig bei einer Regionalzeitung? Je mehr ihr Euch mit Euren Überschriften, die ja das wichtigste der Nachricht enthalten sollen, blamiert, desto weniger lesen den MM überregional.

Ich würde gern mal bei Euch eine Nachhilfe in Formulierung von Überschriften bzw. Trennung von Wichtigem und Unwichtigem veranstalten.