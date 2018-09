Rückruf bei Marktkauf und Edeka: Dieses beliebte Produkt ist betroffen

Verbraucher, aufgepasst: Edeka und und Marktkauf rufen ein beliebtes Produkt zurück. Was Sie zu dem Rückruf wissen sollten.

Hamburg - Edeka hat einen Tiefkühl-Spinat aus dem Eigenmarken-Sortiment zurückgerufen. Betroffen sei der „Edeka Blattspinat portioniert (Tiefkühl)“ in der 450-Gramm-Faltschachtel, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es sei nicht auszuschließen, dass sich Kunststoff-Fremdkörper in einzelnen Packungen befinden.

Marktkauf und Edeka: Rückruf von Tiefkühl-Spinat

Der Blattspinat wurde vorwiegend bei Marktkauf und Edeka angeboten und aus dem Verkauf genommen. Zurückgerufen wurden Packungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 14.05.2020 und 15.05.2020. Kunden können diese - auch ohne Vorlage des Kassenbons - zurückgeben und bekommen ihr Geld erstattet, so der Hersteller.

Weiterer Rückruf bei Edeka und Marktkauf in dieser Woche

Einen weiteren Rückruf bei Edeka und Marktkauf hatte es bereits in der zurückliegenden Woche gegeben: In abgepacktem Eisbergsalat der Eigenmarke „Gut & Günstig“ wurden bei einer Untersuchung sogenannte VTEC-Bakterien gefunden, wie der Lieferant Gemüsering Stuttgart mitteilt. Betroffen ist von der Warnung demnach nur das Bundesland Baden-Württemberg.

