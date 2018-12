Rückruf wegen Gesundheitsgefahr! Warnung vor diesem Discounter-Produkt

Rückruf beim Discounter Penny: Ein Produkt aus dem Lebensmittel-Sortiment kann gefährlich werden. Für Allergiker besteht ein großes Risiko.

Update am 5. Dezember: Nicht verzehren! Aldi, Lidl und Netto warnen die Kunden am Mittwoch vor einem Produkt, das in mehreren Bundesländern verkauft wurde.

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen

München - Die Nawarra Süßwaren GmbH ruft das Produkt „San Fabio Amarenakirschen in dunkler Schokolade, 150g“ mit dem EAN-Code 28278320 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann das Produkt nicht deklarierte Haselnussbestandteile enthalten. Die Schoko-Amarenakirschen wurden beim Supermarkt Penny verkauft.

Bei Menschen, die an einer Haselnussunverträglichkeit leiden, kann der Verzehr zu allergischen Reaktionen führen. Ihnen wird daher dringend davon abgeraten, das Produkt zu essen.

Video: Rückruf von Penny-Schokolade

Sollten Sie ein betroffenes Produkt gekauft haben, so können Sie dieses im jeweiligen Penny-Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Penny hat das Produkt außerdem umgehend aus dem Verkehr gezogen.

sdm