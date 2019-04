Großer Rückruf bei Weichkäse: Durchfall und sogar lebensbedrohliche Erkrankungen drohen

absolut richtig!!! Im Ausland gelten nicht so strenge Hygienevorschriften wie in Deutschland, jeder kann sein Gammelfleisch exportieren. Das wäre ein Thema für die Europawahl, aber was sagt unser Freund Weber von der CSU dazu??? Natürlich nichts, dann müsste er sich ja mal für das Wahlvolk einsetzten und nicht für die Konzerne. NEIN, das macht er nicht.

Kann man heutzutage noch irgendwas bedenkenlos essen, bzw seinen Kindern anbieten?

Diese Warnungen vor Lebensmittel haben in den letzten Jahren massiv zugenommen.

Wird in den Unternehmen nur noch geschlampt oder was für Gründe gibt es dafür?

Noch so ein Segen den Europa und die Globalisierung uns beschert hat