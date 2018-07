Rückruf! Dieses Produkt sollten Sie nicht essen - es ist mit Keimen verseucht

Ein französischer Hersteller hat einen bestimmten Käse zurückgerufen. Es wurden darin gefährliche Listerien gefunden.

Die französische Firma Les Fromageries Occitanes hat den Käse Capitoul Mix Schaf/Ziege wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen. Dies teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Braunschweig am Freitag mit. Nach Angaben des Unternehmens wurde das Produkt mit dem Identitätskennzeichen „FR 31.582.001 CE“ aus den beiden Chargen 2018115126 und 2018116127 (Mindesthaltbarkeitsdatum 25. und 26. Juli 2018) in den Bundesländern Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein vertrieben.

+ Der Käse Capitoul Mix Schaf/Ziege wird zurückgerufen. © leb ensmittelwarnung.de

Bei dem Produkt sei der Keim Listeria monocytogenes in sehr geringen, im gesetzlichen Rahmen liegenden Konzentrationen nachgewiesen worden, hieß es. Trotzdem sollten gerade Risikogruppen wie Schwangere oder ältere Personen vorsorglich auf den Verzehr dieses Käses verzichten. Käufer könnten das Produkt im Geschäft zurückgeben.

dpa