Rückruf! Käse kann Blutungen verursachen - Er wurde auch bei Rewe verkauft

Wirds das? Oder sind wir an die geradezu sterile Qualität unserer Lebensmittel schon so gewöhnt, dass ein Problem eines ohnehin schon rustikalen Produkts (in den USA fällt sowas auch ohne E-Coli fast unter Biowaffe) da unangenehm auffällt? Früher hat es halt einfach gar keiner getestet, von den "Hygienemassnahmen" der Produktion vorher mal ganz abgesehen. Das wurde produziert, verkauft und fertig. Wenn's noch gut ging, gabs Dünnpfiff, ansonsten war es eben Pech.