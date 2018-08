Achtung! Hersteller ruft verschiedene Kondome zurück

Vorsicht an alle Benutzer von Kondomen! Ein großer Hersteller hat nun verschiedene Produkte zurückgerufen: Diese sind betroffen.

München - Wir sagen es Ihnen ungern, aber vor dem nächsten Schäferstündchen mit Kondomen sollten Sie die Packung genau checken. Denn Durex hat einige Chargen zurückgerufen. Das teilt der Hersteller auf seiner Homepage mit.

Betroffen seien die latexfreien Kondome der Sorten Durex Natural Feeling (Packung mit zehn Kondomen), Natural Feeling Easy Glide (Packung mit zwölf Kondomen) und Love Collection inkl. einem Natural Feeling Kondom (Packung mit 31 Kondomen). Keine weiteren Durex-Produkte seien sind von diesem Rückruf betroffen.

Kunden können die Nummern der Chargen prüfen und so herausfinden, ob ihr Gummi betroffen ist. Die Chargennummern sind an der Unterseite der Verpackung oder auf der Rückseite der einzelnen Folienverpackung der Kondome zu finden.

Die folgenden Nummern sind betroffen:

Produktname Charge EAN Love Collection, 31 Kondome 1000418942 4002448114949 Love Collection, 31 Kondome 1000435589 4002448114949 Love Collection, 31 Kondome 1000445131 4002448114949 Love Collection, 31 Kondome 1000447250 4002448114949 Natural Feeling, 10 Kondome 1000474805 4002448097068 Natural Feeling, 10 Kondome 1000474804 4002448097068 Natural Feeling, 10 Kondome 1000438054 4002448097068 Natural Easy Glide, 12 Kondome 1000465806 4002448118312 Natural Easy Glide, 12 Kondome 1000399885 4002448118312 Natural Easy Glide, 12 Kondome 1000472395 4002448118312

Und warum das Ganze? Eine begrenzte Zahl der betroffenen Kondome halte, so Durex, „nicht unseren strengen Anforderungen zur Produkthaltbarkeit (mechanische Belastbarkeit am Ende der Haltbarkeitsdauer) stand.“

Durex geht bei den Hintergründen ins Detail und schreibt: „Es besteht kein unmittelbares Risiko für die Sicherheit oder Gesundheit unserer Verbraucher. Es sind nur wenige Chargen betroffen. Sollte wider Erwarten ein Kondom während der Verwendung reißen oder undicht werden, erinnern wir unsere Kunden daran, dass entsprechend den allgemeinen Produkthinweisen auf der Verpackung innerhalb von 72 Stunden ein Arzt oder Apotheker aufgesucht werden sollte.“

Was ist, wenn es bereits „zu spät“ ist und man eines der betroffenen Durex-Kondome benutzt hat? Der Hersteller schreibt: „Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Diese latexfreien Natural Feeling, Natural Feeling Easy Glide und Love Collection Kondome sind sicher, wenn Sie gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden.“

Die Kondome können wahlweise in dem Geschäft zurückgegeben werden, in dem sie gekauft wurden - oder an den Hersteller zurückgeschickt werden, der dazu weitere Informationen auf seiner Homepage angibt.

lsl.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.