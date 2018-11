Rückruf: Vorsicht! Diese Mundspülung kann schwere Folgen haben

Scheinbar kapieren die Deutschen nun langsam was sie sich mit der leichtsinnigen Antibiotikamissbrauch angerichtet haben. Für jeden Schnupfen wird hier das Zeug verschrieben und nun rächt sich die Natur. Diese lässt sich nicht manipulieren wie die Menschen.

Es gibt schon seit Jahren andere Behandlungsmethoden die Antibiotika nicht erforderlich machen nur diese werden in der EU bekämpft und das von der Pharmalobby erfolgreich unterstützt. Nun steht aber besonders Deutschland das Wasser bis zum Hals war diese residenten Keime betrift und nun sieht man nach Georgien. In diesem Land werden Bakteriophagen schon seit Jahrzehnte erfolgreich eingesetzt.

Sehr viele Deutsche und EU Bürger fahren dort hin und lassen sich als meist letzte Hoffnung dort therapieren. Im übrigen die Krankenkassen zahlen diese Kosten nicht das darf der Patient selber zahlen.

Vor ein paar Tagen kam im TV eine großer Bericht darüber im ZDF dort auch noch in der Mediathek zu finden.

Die Pharma macht die Menschen krank mit ihren Medikamenten und wenn sie verseucht sind dann lässt man sie mit den Kosten alleine sitzen.

Verseucht ist hier der richte Ausdruck und ich traue mir das zu das zu beurteilen. Meine Mutter hat sich in der Klinik den MRSA eingefangen. Das Leiden kann man nicht beschreiben. Es erzeugt nur Wut und Hilflosigkeit. Meine Mutter zu 100% Schwerbehindert und höchster Pflegestufe durften wir daheim pflegen weil sie von keinem Pflegeheim genommen wurde. Dazu wurde sie aus der Rhea entlassen weil die AOK keine weiter Kostenübernahme zusagte.

Nur eines zum Schluss man kann auch ohne all die Medikamente auskommen. Ich bin gegen das Zeug allergisch und habe seit 1988 weder Antibiotika nach Schmerzmittel genommen. Der Körper verwaltet sich nun selber. Homöopathie hilft auch bei einigen Dingen und ich lasse es mir auch nicht schlecht reden.