Rückruf! Dieses Produkt kann für Kinder gefährlich werden

Das Kraftfahrt-Bundesamt warnt vor der Verwendung bestimmter Kindersitze. Für Kinder bestehe eine Gefahr. Die Sitze könnten auch nach Deutschland eingeführt worden sein.

Flensburg - In einer Pressemitteilung warnt das Kraftfahrt-Bundesamt (Flensburg/SH) vor der Verwendung unsicherer Kindersitze des chinesischen Herstellers Jiangsu Best Baby Carseat. In der Mitteilung heißt es: "Die Kindersitze entsprechen nicht den Vorschriften. Dies könnte bei Unfällen zu einer Erhöhung der Verletzungsgefahr beim gesicherten Kind führen."

Die Warnung betrifft die Typen "LB-363" und "BBC-Q5", die unter den 28 Marken ABC products INC, babyhit, BABYWAY, BANINNI, bebesit, Bestbaby, CA, CAPSULA, CAUSALPLAY, Chelino, COSATTO, GlobalLUCKYBABY, Happy Baby, HEYNER, Kiddo, Leader Kids, Lenox, LITTLE CAR, LORELLI, Lorelli (Saturn), mybaby, OSANN, Parusok, PLAY, PLAYXTREM, RANT, SAFEWAY und 4BABY angeboten werden.

Die Sitze könnten auch nach Deutschland eingeführt worden sein

Der Typ LB-363 (Kennzeichnung: E1 04301313) ist weltweit seit 2014, der Typ BBC-Q5 (Kennzeichnung E1 04301371) weltweit seit 2017 erhältlich. Die Sitze sind an der Genehmigungsnummer auf dem ECE-Label eindeutig zu erkennen. Es ist möglich, dass die Sitze auch nach Deutschland eingeführt wurden. Das Kraftfahrt-Bundesamt fordert die Besitzerinnen und Besitzer dieser Kindersitze auf, diese nicht weiter zu verwenden. "Weitere Sitze des Herstellers sind nicht betroffen", versichert die Behörde.

Diese Rückrufe könnten Sie auch interessieren:

dm-Rückruf: Vorsicht! Drogeriekette warnt vor diesem Produkt

Vorsicht, Rückruf! Diese Mundspülung könnte schlimme Folgen haben

Lesen Sie auch:

Nach schockierender Enthüllung: IKEA nimmt Verkaufsschlager aus Sortiment

Nachdem erschreckende Details ans Licht gekommen waren, nimmt Ikea ein beliebtes Produkt aus dem Sortiment. Es werde den Standards des Möbelhauses nicht gerecht.

md