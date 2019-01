Rückruf drastisch ausgeweitet: Hersteller ruft Produkt zurück, das viele in der Küche haben

Lieber Merkur, Werbeinteressenten werden sich möglicherweise nicht nur die Zahl der Klicks, sondern auch die Qualiät der Überschriften ansehen. Und unter uns: Wenn es eh in "fast jeder Küche" findet, wäre z.B. "Saftkonzentrate" in der Überschrift doch durchaus "klicksanziehend" gewesen, oder? Es macht mich traurig, zu sehen, wie sich Merkur Online in den letzten Jahren verändert hat.