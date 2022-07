Rücktrittsankündigung von Diess: Kurs von VW gesunken

Teilen

Ex-VW-Chef Herbert Diess © IMAGO/Michael Indra

Nachdem VW-Chef Herbert Diess überraschend seinen Rücktritt angekündigt hat, der ist der Aktienkurs an der Börse in Frankfurt am Main gesunken.

Frankfurt am Main in Deutschland - Er ging um 2,8 Prozent auf 130,40 Euro zurück. VW hatte am Freitagabend nach Börsenschluss mitgeteilt, dass Diess den Posten als Vorstandsvorsitzender der VW AG zum 1. September abgeben wird. Nachfolger wird Porsche-Chef Oliver Blume.

Die Entscheidung im Aufsichtsrat fiel am vergangenen Freitag einstimmig. Diess hatte bereits seit Monaten im VW-Konzern in der Kritik gestanden. Immer wieder hatte der 63-Jährige den Unmut des einflussreichen VW-Betriebsrats auf sich gezogen, beispielsweise mit dem Vorschlag, 30.000 Stellen in dem Unternehmen abzubauen. Auch mit anderen Führungskräften gab es vor dem Hintergrund einer tiefgreifenden Änderung der Unternehmensstrategie hin zur Elektromobilität und einer Stärkung der Software-Sparte wiederholt Meinungsverschiedenheiten.

Diese Transformation soll der neue VW-Chef Blume nun "mit dem gesamten Vorstand" weiter vorantreiben, "mit einer Führungskultur, die den Teamgedanken in den Mittelpunkt stellt", wie das Unternehmen weiter erklärt hatte. fho/ilo