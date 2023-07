Ruheständler in Deutschland erhalten im Schnitt Rente von 1543 Euro

Rentner (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Deutsche bekommen nach mindestens 45 Versicherungsjahren im Durchschnitt eine monatliche Rente von 1543 Euro.

Berlin in Deutschland - Deutliche Unterschiede gibt es dabei zwischen den Durchschnittswerten von Männern und Frauen und von Beziehenden im Westen und im Osten: Dies geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch hervor; die Antwort lag AFP am Sonntag in Berlin vor.

Der Unterschied zwischen Frauen und Männern beträgt mehrere hundert Euro: Männer kamen zum Stichtag 31. Dezember 2022 nach 45 Versicherungsjahren auf eine Rente von durchschnittlich 1637 Euro und Frauen auf 1323 Euro monatlich.



Auch zwischen Ost und West gibt es ein Gefälle: In Westdeutschland bekommen Männer und Frauen demnach nach 45 Jahren in der Rentenversicherung durchschnittlich 1605 Euro im Monat. Im Osten seien es hingegen nur 1403 Euro im Monat.



Nach Bundesländern aufgeschlüsselt war Hamburg das Land mit den höchsten Durchschnittsbezügen (1663 Euro) und Thüringen das Land mit den niedrigsten (1371 Euro).



Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) über die Antwort des Arbeitsministeriums berichtet. „Im Durchschnitt 1543 Euro Rente nach 45 Jahren Arbeit ist eine beschämende Bilanz der Rentenpolitik der letzten zwei Jahrzehnt“, kritisierte Bartsch gegenüber dem RND. Dass Frauen und Ostdeutsche deutlich weniger erhielten, zeige, „dass wir weit entfernt sind von einem gerechten System auskömmlicher Renten“.



Der Linken-Politiker verlangte von der Ampel-Regierung „in diesem Jahr eine außerordentliche Rentenerhöhung von zehn Prozent als Inflationsausgleich für alle Rentner“. Deutschland brauche ein deutlich höheres Rentenniveau, mahnte Bartsch. „Dies kann finanziert werden durch eine große Rentenreform hin zu einer ‚Rentenkasse für alle‘ - eine Versicherung, in die alle Erwerbstätigen einzahlen: auch Beamte, Selbstständige und vor allem Abgeordnete und Minister.“



Die Höhe der individuellen Rente richtet sich in Deutschland vor allem nach der Höhe der während des Versicherungslebens durch Beiträge versicherten Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen. Aber auch die allgemeine durchschnittliche Lohnentwicklung wird bei der Berechnung der Rente berücksichtigt. pw/bro