„Russen-Aldi“ in Deutschland: Erste Filiale eröffnet - Riesenandrang, aber etwas fehlt 

Konkurrenz für Aldi und Lidl: Ein extrem erfolgreicher russischer Discounter eröffnet seine erste Filiale heute in Deutschland. Das simple Rezept: Ästhetik ist egal, Hauptsache spottbillig.

13.10 Uhr: Im Laufe des Tages füllt sich der Markt gewaltig, wie „Bild“ meldet. Ein Vor-Ort-Reporter beschreibt das Angebot im Russen-Aldi: „ Auf hellen, kalten Fliesen stehen im Neonlicht Paletten mit Milch, Kaffee und Kartons voller Weinflaschen, in den Gängen ist noch ein Gabelstapler unterwegs, hebt Konserven und Gläser mit Lebensmitteln in die Hochregale. Gemütliches Einkaufen sieht anders aus.“ so die Schilderung des „Bild“-Reporters. Focus zitiert eine Kundin: „Frisches Gemüse fehlt. Ein vollwertiges Mittagessen kann ich so nicht kochen.“

11.40 Uhr: Der große Ansturm auf den neuen Russen-Aldi in Leipzig-Plaußig/Portitz ist bislang offenbar noch nicht erfolgt. Ein Video im Netz zeigt erste wenige Kunden in dem Billigmarkt.

7.30 Uhr: Die erste Filiale in Leipzig ist gerade erst eröffnet, da plant der russische Discounter Torgservis offenbar bereits den nächsten Standort in Deutschland: Wie die „Leipziger Volkszeitung“ erfahren haben will, soll in Zwickau der zweite Markt der neuen Kette entstehen.

Machen Sie mit und stimmen ab!

Erste Filiale eröffnet heute - schlimme Optik, niedrige Preise

Leipzig - Aldi, Lidl - und „Mere“. Heißen so die künftigen großen Discounter-Ketten in Deutschland? Am heutigen Dienstag will der russische Billig-Markt den ersten Schritt dorthin unternehmen, denn dann eröffnet in einer ehemaligen Aldi-Filiale in Leipzig der erste Mere-Markt in Deutschland.

Konkurrenz für Aldi und Lidl: Mere will noch billiger sein

Das soll nur der Anfang sein, bald schon soll es 100 Filialen hierzulande geben. Das Ziel: Die Kette der russischen Firma Torgservis will noch billiger sein als die Konkurrenz. In Russland und Asien ist die Kette extrem erfolgreich - 928 Filialen gibt es dort. Daher ist die Expansion nach Europa nur der nächste logische Schritt.

Video: Ein russischer Discounter will Deutschland erobern

Dass der Discounter-Markt in Deutschland ein lukratives Geschäft ist, ist längst kein Geheimnis mehr: 80 Prozent der Verbraucher kaufen bei einem der beiden Supermärkte Aldi und Lidl ein. Nun will der russische Discount-Gigant Torgservis ein Stück vom lukrativen Kuchen. Der Plan ist, die etablierten Ketten beim Preis zu unterbieten.

Kaum Werbung, kein Schnickschack - aber 20 Prozent billiger?

Dafür soll in den Mere-Märkten auf alles verzichtet werden, was zu viel kostet. Gespart wird unter anderem an der Werbung, sowie an der Präsentation der Ware. Der Verbraucher bekommt die Ware in riesigen Paletten vor die Nase gesetzt. Noch nicht einmal Regale gibt es. Schön ist das nicht - aber billig!

Kunden von Aldi oder Lidl dürfte bei diesen Fotos ein starker Kontrast auffallen, wenn sie an ihr bisheriges Einkaufserlebnis denken. Die deutschen Märkte kümmern seit geraumer Zeit darum, das „Billig-Image“ los zu werden. Die Ware wird dort meist ansehnlich und schick präsentiert. Bei „Mere“ dagegen gilt der Slogan „Low Cost. Every Day“ - niedrige Preise, jeden Tag.

Bei der Expansion der Kette nach Polen und Rumänien konnte man schon einen Eindruck gewinnen, was auf deutsche Kunden zukommt: Mere unterbot die Discounter dort um 20 Prozent beim Preis für Wurst, Nudeln oder Kaffee. Allerdings soll das Sortiment aus zu 90 bis 95 Prozent aus russischen Eigenmarken bestehen.

Experte zu Mere: Marktführer Aldi und Lidl „werden zurückschlagen“

Der Standort Leipzig soll kein Zufall sein, meint Marketingexperte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU in Düsseldorf gegenüber Focus Online. "Ich glaube, dass es eine Kundschaft in manchen Regionen Deutschlands für einen solchen Discounter gibt."

Doch er sagt auch: "Das Konzept wird aber nicht erfolgreich sein, weil es sich wirtschaftlich nicht rechnet. Um als Discounter in dieser Branche erfolgreich zu sein, brauche man Masse, viele Filialen und eine große Nachfrage, um auch mit den Herstellern über niedrige Preise zu verhandeln zu können. Selbst 100 Filialen reichen nicht aus, um erfolgreich sein zu können."

Die Vergangenheit gibt ihm recht: Auch Wal-Mart, Intermarché (mit Spar) und Real scheiterten mit einem ähnlichen Konzept. Doch Aldi und Lidl dürften dennoch gewarnt sein. „Ich gehe davon aus, dass Aldi und Lidl den Start beobachten", sagt Matthias Queck von Retailytics, der Analystengruppe der Lebensmittel Zeitung. Wenn jemand bei vergleichbarer Qualität günstiger sei, werden die Marktführer „vehement zurückschlagen“, meint er. Die nächste Filiale könnte demnächst in Zwickau öffnen: Auf der Homepage sucht Mere bereits einen Filialleiter für den neuen Standort.

Erfahren Sie mehr über den neuen Discounter in unserem Urprungsartikel: Neuer Discounter in Deutschland - russische Kette eröffnet am Dienstag.