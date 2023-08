„Mein bester Freund ist Putin“: Rapper übernimmt US-Konzerne in Russland – mit dreister Masche

Gastronom Anton Pinsky (l.) und Hip-Hop-Künstler Timur Yunusov alias Timati nehmen an einer Präsentationsveranstaltung für die Umbenennung der Domino s Pizza-Restaurants in Russland Teil. © Collage: Imago/Tass / Imago/Zuma Wire

Der nächste US-Konzern geht in Russland in neue Hände. Jetzt hat sich ein Putin-naher Rapper Domino‘s geschnappt.

Moskau – Es schadet meistens nicht, Wladimir Putin nahezustehen – zumindest, wenn man in Russland lebt. Dafür gibt es Beispiele genug. Ob „Putins Bodyguard“, „Putins Koch“ oder „Putins Bluthund“. Alle diese Personen aus dem Umfeld des Präsidenten haben es zu schier unermesslichem Reichtum gebracht und sich große politische oder wirtschaftliche Karrieren aufgebaut, wenn auch nicht alle mit Happy End. Jetzt könnte man in diese Reihe auch noch „Putins Rapper“ einfügen. Denn der ehemalige Musiker Timati übernimmt mit Domino‘s Pizza das nächste große und filialenreiche Unternehmen in Russland – und wendet dabei eine einfache, wirksame und aus westlicher Sicht durchaus dreiste Methode an.

Ein kremlfreundlicher Rapper und ein russischer Gastronom sind die neuen Stars in Russlands Gastro-Himmel. Anton Pinskiy und der Musiker Timur Yunusov alias Timati gaben am Mittwoch bekannt, dass sie alle ehemaligen Filialen der US-Pizza-Reihe Domino‘s in Russland übernehmen werden. Damit übernehmen sie laut Reuters 120 Filialen und mehr als 2000 Mitarbeiter. Dafür haben sie laut Forbes Russia Millionen in das Unternehmen investiert.

Marken-Streich in Putins Reich: Rap-Star übernimmt Domino‘s-Filialen

Bei der feierlichen Eröffnung des „neuen“ Namens gab es wenige Überraschungen: Die Neu-Inhaber ersetzten einfach das „I“ durch den entsprechenden kyrillischen Buchstaben und ließen am Ende den Apostroph und das „S“ weg. Ansonsten erscheint das Logo kaum verändert.

Das „neue“ Logo der ehemaligen Filialen von Domino‘s Pizza in Russland. © IMAGO/Sofya Sandurskaya

Es ist nicht der erste Streich des Duos: Schon im vergangenen Jahr übernahmen sie knapp 130 Coffeeshops, die zuvor zu Starbucks in Russland gehört hatten. Diese benannten sie anschließend in „Stars Coffee“ um - strichen also einfach das „bucks“ aus dem Namen. Auch hier erscheint das Logo ansonsten kaum verändert. Laut Reuters wollen die beiden neuen Inhaber damals knapp sechs Millionen US-Dollar für die Vermögenswerte bezahlt haben.

An die US-Unternehmen hat man sich wegen der „neuen“ Logos offenbar nicht gewandt, wie Pinskiy in einem aktuellen Interview zu Domino‘s sagte. Ein Mitspracherecht wegen der Markenklone hatten die US-Firmen nicht. Kein Problem in Russland.

Wirtschaft auf Putin-Art

Beide US-Konzerne hatten sich zuvor in Folge des Ukraine-Kriegs und geltender Sanktionen aus Russland zurückgezogen. Starbucks hatte den Betrieb in Russland bereits im März 2022 aus Protest gegen den Einmarsch in die Ukraine ausgesetzt. Im Fall von Domino‘s war vor knapp einer Woche bekannt geworden, dass das Unternehmen DP Eurasia, das die Marke in Russland, Aserbaidschan, der Türkei und Georgien betreibt, verkündet hatte, dass es Insolvenz anmelden würde. Zuvor hatte man erfolglos versucht, das Franchise zu verkaufen, wie unter anderem CBS berichtet.

Auch an den ehemaligen Starbucks-Filialen in Russland prangt ein „neues“ Logo. © IMAGO/Vladimir Astapkovich

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind zahlreiche ausländische Firmenketten in russische Hände gewandert, nachdem sich die Firmen zurückgezogen hatten. Ein Putin-Dekret aus dem April 2023 erlaubt es der Regierung, die Vermögenswerte von Unternehmen aus „unfreundlichen“ Ländern zu beschlagnahmen. Dies führte zu etlichen Umbenennungen. Aus Lego wurde etwa „Welt der Würfel“ und aus McDonald‘s „Tasty and that‘s it“.

Im Fall des Rappers Timati ist aber die Nähe zu Putin so offenkundig wie selten. Der Musiker hatte 2015 sogar ein Lied mit dem Titel „Mein bester Freund ist Putin“ veröffentlicht. Darin heißt es laut CBS unter anderem, dass der russische Präsident ein „eingefleischter Superheld“ sei. Seine Putin-Nähe brachte ihm allerdings im Musik-Business eher weniger. Auf Youtube brach Timati schon 2019 den Negativ-Rekord für die meisten schlechten Bewertungen.