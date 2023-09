Skandal um Russland-Geschäft: Fraport könnte Verträge in Sankt-Petersburg kündigen - tut es aber nicht

Von: Amy Walker

Die Flughafengesellschaft Fraport besitzt Anteile am russischen Flughafen Pulkowo in Sankt-Petersburg. Die Firma kann nach eigenen Angaben nicht aus den Verträgen aussteigen. Recherchen zeigen nun: Sie könnte doch.

Frankfurt/Sankt-Petersburg – In Sankt-Petersburg steht einer der größten Flughäfen Russlands, der Flughafen Pulkowo. Millionen Fluggäste nutzen jedes Jahr diesen Flughafen, der bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine auch ein wichtiges Drehkreuz in den Westen war. Die deutsche Flughafengesellschaft Fraport hält 25 Prozent Anteile an Pulkowo, Mehrheitsbeteiligung hält aber die russische Staatsbank VTB. Das griechische Unternehmen Copelouzos-Gruppe hält ebenfalls Anteile am Flughafen.

Schon seit Anfang des Ukraine-Kriegs wird darüber diskutiert, ob Fraport diese Anteile noch halten kann oder sollte. Die Firma hat immer argumentiert, dass ein Ausstieg aus den vertraglichen Verpflichtungen nicht möglich wäre, ohne auf Schadensersatz verklagt zu werden. Der Vertrag habe nun mal eine feste Laufzeit, so das Argument. Nun zeigen Recherchen von Süddeutscher Zeitung (SZ), WDR und NDR: Das stimmt nicht ganz. Warum Fraport nicht aussteigen will, dafür könnte es ganz andere Gründe geben.

Zwei Klauseln ermöglichen den Ausstieg

Wie das Recherchenetzwerk schreibt, gibt es zwei Klauseln in den Verträgen um Pulkowo, die einen Ausstieg rechtfertigen würden. Zum einen gebe es eine Force-Majeure-Klausel, zum anderen eine Illegalitätsklausel.

Force Majeure ist französisch für „höhere Gewalt“. Eine solche Klausel dient dazu, die Vertragsbeteiligten vor unvorhersehbaren oder von den Vertragsparteien unkontrollierbaren Ereignissen zu schützen. Vor allem in der Corona-Pandemie kamen solche Klauseln zum Einsatz: So waren viele Reisegesellschaften beispielsweise nicht verpflichtet, ihren Kunden Geld zurückzuerstatten, da sie durch eine Force-Majeure-Klausel geschützt waren.

Im Fall der Fraport-Verträge könnte man argumentieren, dass der Ausbruch des Kriegs ein solches unkontrollierbares Ereignis darstellt, das Fraport daran hindert, seine Leistungen wie vereinbart zu erbringen.

Die zweite relevante Klausel, die Illegalitätsklausel, hat folgende Bedeutung: Sollte die Erfüllung des Vertrags nicht mehr möglich sein, weil das entweder in Teilen oder in Gänze illegal wäre, müssen die Vertragspartner das auch nicht mehr tun. Hier könnte man argumentieren, dass Fraport aufgrund der Sanktionen nicht mehr in der Lage sei, seine Verpflichtungen auf legale Weise zu erfüllen.

Fraport bekommt noch Geld von VTB

Gegenüber den Journalisten des Recherchenetzwerks sagen zwei Juristen, dass die Stützung auf diese beiden Klauseln vertretbar wäre. Es bliebe aber schon ein Restrisiko. Wenn Fraport aber aussteigen wollen würde, wäre der Weg über diese beiden Klauseln durchaus möglich.

Warum stemmt sich die Flughafengesellschaft weiter dagegen? Den Recherchen von SZ, WDR und NDR zufolge gibt es dafür einen ganz simplen Grund: Es geht um Geld, viel Geld. Genaugenommen um 163 Millionen Euro, die die VTB Bank für einen Ausbau des Flughafens von Fraport geliehen hat. Zum Ausbruch des Kriegs war der Kredit noch nicht in Gänze abbezahlt. Fraport kommt aufgrund der Sanktionen aber nicht an das Geld. „Der Rückzahlungsanspruch von Fraport besteht vertraglich jedoch weiterhin“, teilte der Konzern dem Recherchenetzwerk mit. Vermutlich kann der Kredit erst nach Aufhebung der Sanktionen beglichen werden.

Noch heikler wird die Geschichte aber dadurch, dass der Flughafen Pulkowo eben nicht nur zivile Maschinen abfertigt – sondern auch solche des russischen Militärs. Darüber wusste Fraport-Chef Stefan Schulte wohl auch Bescheid, wie ein Protokoll des hessischen Haushaltsausschusses aus dem Juli zeigt, das den Journalisten vorlag. Die Landesregierung muss sich mit dem Thema befassen – schließlich halten sie eine Beteiligung an Fraport. Damit hält indirekt auch das Land Hessen eine Beteiligung an dem russischen Flughafen, von dem aus Militärflugzeuge abgefertigt werden, um an einem völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine teilzunehmen.