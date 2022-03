Ukraine-Krieg: Dax im Crashmodus – Börsenbarometer bricht um 500 Punkte ein

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Aktienhändler an der Frankfurter Börse: Der Ukraine-Krieg sorgt auch bei Investoren für große Verunsicherung (Archiv-Bild). © Arne Dedert/dpa

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt auch wirtschaftlich tiefe Spuren. Investoren reagieren verschreckt. Die wichtigsten Folgen im Überblick.

Der Ukraine-Krieg* hat auch wirtschaftlich weitreichende Folgen.

Am Montag (7. März) brach der Dax zur Handelseröffnung weiter ein (siehe Erstmeldung von 9.16. Uhr).

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyern will den Druck auf Russland weiter erhöhen (siehe Update von 10.06 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* und der Lage in der Ukraine* hier

Update vom 7. März, 10.06 Uhr – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will den Druck auf Russland weiter erhöhen. Man werde „Schlupflöcher stopfen, um maximale Wirkung zu erzielen“ und „Umgehungsmöglichkeiten zu beenden“, sagte sie am Morgen im Deutschlandfunk.

Inzwischen hätten sich mehr als 40 Länder den Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin* angeschlossen. Der russische Präsident dürfe keinerlei Möglichkeit haben, „den brutalen Krieg weiter zu finanzieren“, sagte von der Leyen. Die bislang drei Sanktionspakete der EU zeigten bereits Wirkung. „Die russische Wirtschaft schwankt.“

Ukraine-Krieg-News: Eskalation treibt Goldpreis an

Update vom 7. März, 09.50 Uhr: Die weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs treibt den Goldpreis weiter an. In Dollar gemessen stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) erstmals seit dem Sommer 2020 auf mehr als 2000 Dollar - zumindest zeitweise. Zuletzt lag der Kurs wieder etwas darunter, aber mit 1997 Dollar immer noch etwas mehr als ein Prozent über dem Niveau vom Freitag. Zum Rekordhoch von etwas mehr als 2075 Dollar je Feinunze fehlen allerdings noch knapp vier Prozent. In Euro gemessen ist Gold wegen der gleichzeitigen Schwäche der Gemeinschaftswährung bereits so teuer wie noch nie.

Gold* ist bereits seit einigen Wochen gefragt, als sich eine immer weitere Verschärfung der Ukraine-Krise* abgezeichnet hatte. Der Kursanstieg hat sich dann mit der Invasion Russlands in die Ukraine am 24. Februar beschleunigt - seitdem beläuft sich das Plus beim Dollar-Kurs auf knapp fünf Prozent; seit Jahresanfang sind es rund neun Prozent.

Ukraine-Krieg: Europäische Börsen brechen um mehr als vier Prozent ein

Erstmeldung vom 7. März, 09.16 Uhr: Der Krieg in der Ukraine und der kräftig steigende Ölpreis hat den Börsen einen rabenschwarzen Wochenstart beschert. Der Dax* rauschte am Montag zum Handelsauftakt um knapp vier Prozent auf 12.582 Punkte nach unten. Das ist der tiefste Stand seit November 2020.

Seit Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine vor anderthalb Wochen summieren sich die Dax-Kursverluste bereits auf 14 Prozent beziehungsweise mehr als 2000 Punkte.

*Merkur.de ist Teil von IPPEN.MEDIA