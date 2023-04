„Irritierender Inhalt“: Porsche-Aufsichtsrat macht Putin wohl brisantes Angebot – heikler Brief wird publik

Von: Richard Strobl

Hat ein Porsche-Aufsichtsrat Kreml-Herrscher Wladimir Putin Hilfe beim Wiederaufbau der russischen Auto-Industrie angeboten? (Symbolbild) © Imago/Itar-Tass

Hat ein Porsche-Aufsichtsrat Wladimir Putin Hilfe für die russische Auto-Industrie angeboten? Das legt ein Bericht nahe. VW zeigt sich irritiert.

Wolfsburg/Moskau – „Lieber Wladimir Wladimirowitsch!“ – Mit diesen Worten beginnt ein brisanter Brief von Unternehmer und Porsche-Aufsichtsrat Siegfried Wolf an Russlands Machthaber Wladimir Putin, nach einem Bericht des Spiegels. Knapp ein Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs bietet Wolf Russlands Machthaber darin offenbar Hilfe für den Wiederaufbau der russischen Automobilindustrie an. VW zeigt sich irritiert.

Der brisante Brief des österreichischen Unternehmers an Putin stammt laut dem Bericht aus dem vergangenen Januar. In einem Schreiben schlägt Wolf vor, „die legendäre russische Wolga-Marke“ wiederzubeleben. Für die Umsetzung brachte er demnach stillgelegte Fabrikanlagen von Volkswagen in Russland ins Spiel. „Unter den heutigen schwierigen Bedingungen“ gebe es in Russland einen Mangel an hochwertigen Autos in Russland, zitiert der Spiegel weiter aus dem Brief. Wolf will dieses „Problem lösen“.

Brisanter Putin-Brief: Porsche-Aufsichtsrat soll Russland Hilfe angeboten haben

Schon ab der zweiten Jahreshälfte 2023 könnten in Russland wieder Autos der VW-Marke Skoda produziert werden, schrieb der Österreicher laut Spiegel an Putin. Die Fahrzeuge sollten aber „äußerlich grundlegend umgestaltet“ werden, um „die charakteristischen Merkmale“ der legendären Modelle Wolga und Pobeda herauszuarbeiten. So werde „der Bedarf der russischen Verbraucher an qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Fahrzeugen gedeckt“ und über 12.000 Arbeitsplätze geschaffen.

270.000 Fahrzeuge will Wolf dem Bericht nach dann in Russland pro Jahr produzieren. Allerdings braucht er dafür offenbar auch Hilfe aus Putins Staatskasse. Unverhohlen bittet er den Kreml-Machthaber deshalb um 60 Milliarden Rubel – knapp 800 Millionen Euro –, um die genannten Pläne verwirklichen zu können.

Wolf bot demnach zudem an, als Eigentümer des russischen Unternehmens PromAvtoKonsalt selbst die Projektleitung zu übernehmen. Industriepartner wäre der von westlichen Sanktionen betroffene russische Autobauer GAZ. Eine „grundsätzliche Einigung mit dem Topmanagement von Volkswagen“ gebe es bereits, fügte er hinzu.

„Keinerlei Kenntnis“: Konzern widerspricht eigenem Aufsichtsrat und zeigt sich „irritiert“

Der Wolfsburger Konzern widersprach. Der Vorstand habe „keinerlei Kenntnis“ von Wolfs Schreiben „und dessen irritierendem Inhalt“, erklärte der Konzern auf Spiegel-Anfrage. PromAvtoKonsalt habe zwar zu den Kaufinteressenten für VW-Anlagen in Russland gehört, es habe aber vor Abschluss des Verkaufsprozesses keine Zusagen gegenüber einzelnen Interessenten gegeben. „Es ist daher für uns nicht nachvollziehbar, wie gegenüber Dritten darauf verwiesen werden konnte.“

Wie das Magazin weiter berichtete, erhielt Wolfs Firma von VW nicht den Zuschlag. Der Autozulieferer Schaeffler aus Herzogenaurach hat sein Russland-Geschäft demnach jedoch an PromAvtoKonsalt verkauft.

SIegfried Wolf zählt zu den mächtigsten Playern in der europäischen Auto-Industrie. Nach Spiegel-Angaben gilt er seit Jahren als Türöffner für den Zugang zum russischen Markt und hat vergleichsweise gute Kontakte zu dortigen Konzern-Chefs, Oligarchen und eben auch Wladimir Putin. (afp/rjs)