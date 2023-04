Russland: Rostic‘s ersetzt Fastfoodkette KFC

Rostic‘s © Bulkin Sergey/IMAGO

Nach dem Rückzug von KFC aus Russland serviert dort nun Rostic‘s frittiertes Hühnchen.

Moskau in Russland - Am Dienstag eröffnete das erste Fastfood-Restaurant Rostic‘s in der Hauptstadt Moskau. Das Design erinnert sehr an KFC - Logo und Verpackung sind wie bei der US-Kette rot-weiß gestreift, es fehlt allerdings die Silhouette von Gründer Colonel Harland Sanders.

KFC (Kentucky Fried Chicken) war mit mehr als 1000 Filialen die größte Fastfoodkette in Russland. Die KFC-Mutter Yum Brands schloss den Rückzug aus Russland vergangene Woche ab. Das Geschäft ging an das russische Franchiseunternehmen Smart Service. Das Unternehmen erklärte, zunächst die über 100 von ihm betriebenen KFC-Standorte in Rostic‘s-Filialen umzuwandeln.



Rostic‘s wurde 1993 gegründet und begleitete die Expansion von KFC in Russland über zwei Jahrzehnte. Die Marke dürfte viele Russinnen und Russen an die turbulenten Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 erinnern, als die Marktwirtschaft Einzug in Russland hielt.



Ko-Geschäftsführer Konstantin Kotow sagte der Zeitung „RBK“, große Veränderungen seien nicht geplant. „Unser Hauptziel ist es, so wenig Unbehagen wie möglich zu verursachen. Die Leute sollen einfach in die Welt eintauchen, die sie schon immer kannten.“



Wie KFC haben zahlreiche westliche Unternehmen Russland den Rücken gekehrt, darunter auch McDonald‘s und Starbucks. Ehemalige McDonald‘s-Filialen wurden in „Wkusno i totschka“ umbenannt, ehemalige Starbucks-Filialen in Stars Coffee. ilo/pe