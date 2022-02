Russland-Sanktionen: IfW will EU-weiten Fonds zur Unterstützung von betroffenen Unternehmen

Stefan Kooths, Leiter des Prognosezentrums im Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW) © Christoph Soeder / dpa

Das Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW) hält einen EU-weiten Fonds zur Unterstützung von Unternehmen, die von den Russland-Sanktionen betroffen sind, für ratsam.

Kiel - "Die negativen Rückwirkungen werden ungleich verteilt sein", erklärte der IfW-Vizepräsident und Konjunkturchef Stefan Kooths am Donnerstag. Wenn diese "Kollateralschäden" von allen anteilig getragen würden, könne das unterschiedliche Betroffenheit abfangen und so ein gemeinsames Vorgehen der EU erleichtern. Raschere Reaktionen und schärfere Sanktionen wären das Ergebnis.

Die Sanktionen bislang seien vor allem Nadelstiche gegen die Machtelite in Moskau gewesen. Das dürfte sich nun ändern, erwartet Kooths. Russland sei vor allem von Ölexporten abhängig. Wie stark Russland von einem möglichen Embargo getroffen würde, sei aber unklar: Zwar gebe es im Falle von Sanktionen weniger Abnehmer, gleichzeitig "könnten die Preise in die Höhe schießen".

Das "wirtschaftlich schärfste Schwert" wäre ein Ausschluss Russlands aus dem Swift-System, erklärte Kooths. Die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, kurz Swift, verbindet mehr als 11.000 Banken in über 200 Ländern. Banken, die über Grenzen hinweg Geld überweisen wollen, müssen das standardisierte Nachrichtenformat der Organisation nutzen, um sich gegenseitig über angewiesene Überweisungen zu informieren. Ein Ausschluss käme "wohl erst als Antwort auf eine umfassende Invasion der Ukraine" zum Einsatz.



"Die Erfolgsbilanz wirtschaftlicher Sanktionen ist eher schwach", bilanzierte Kooths. In zwei von drei Fällen seien die damit verfolgten politischen Ziele in der Vergangenheit nicht erreicht worden. "Einiges spricht dafür, dass es auch diesmal so sein wird." Die heute angekündigte Verschärfung der Sanktionen durch die EU-Kommission schade der wirtschaftlichen Entwicklung Russlands zwar in der langen Frist - etwa über blockierten Zugang zu Technologie. "Diese Langfristschäden nimmt man im Kreml aber offenkundig in Kauf."



