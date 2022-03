Inflation, Kreditkarten, Luxus-Waren: So hart treffen die Sanktionen die russischen Bürger

Von: Patricia Huber

Die Sanktionen gegen Russland treffen nicht nur den Präsidenten Wladimir Putin, sondern besonders auch sein Volk. © Imago Images

Die wirtschaftlichen Sanktionen der EU und der USA sollten Russlands Politik hart treffen. Doch derzeit bekommen die Bürger die Folgen der Strafen wohl am meisten zu spüren.

Moskau - Aufgrund des Ukraine-Konflikts* haben zahlreiche Länder schwerwiegende Sanktionen gegen Russland verhängt. Während die Folgen zu Beginn der Invasion für die russischen Bürger noch nicht spürbar waren, so verändert sich nun nach und nach der Alltag der Bürger dort drastisch.

Ukraine-Krieg: Zahlmöglichkeiten in Russland bereits eingeschränkt

Eigentlich sollten die Sanktionen von USA und EU besonders Wladimir Putin* und die politische Führung des Landes treffen, doch am meisten leidet wohl das Volk darunter. Bargeldloses Zahlen per Handy ist für Kunden der Staatsbank VTB nicht mehr möglich, wie das Handelsblatt berichtet.

Zudem verliert der Rubel enorm an Wert. Das macht das Leben in Russland teuer. Haushaltstechnik und Elektronik wurde innerhalb einer Woche um 80 Prozent teurer. Die Inflation hat auch Folgen für die Autoindustrie. Erste Autobauer haben die Lieferungen nach Russland bereits gestoppt, da eine vernünftige Bepreisung nahezu unmöglich geworden ist. Durch die ersten Preisanstiege ist auch die Nachfrage gestiegen. Viele Russen nutzen die Zeit noch, um sich mit Lebensmitteln einzudecken, da hier die Veränderung noch nicht so merklich ist.

Russland: Besonders importierter Schnaps wird teuer

Besonders beim Alkohol dürften die russischen Bürger die Krise zuerst zu spüren bekommen. Neben dem eigenen Wodka trinken sie mittlerweile vermehrt auch importierten Alkohol wie Bier, Wein, Cognac oder Whiskey. Nachdem am Montag die größten Händler Simple Wine und Ludig ihre Lieferung vorläufig eingestellt hatten, wird seit Dienstag wieder geliefert - jedoch mit einer „Anpassung der Preise“, wie eine Presseerklärung von Luding deutlich macht. Das berichtet das Handelsblatt.

Auch Urlaubsreisen ins Warme fallen vorerst ins Wasser. Die Fluggesellschaften haben alle Flüge nach Europa gestrichen und die meisten Länder haben den Luftraum für Russland gesperrt*. Daher sind auch Reisen in die Karibik wie etwa nach Kuba, Mexiko oder in die Dominikanische Republik nicht mehr möglich. Russen, die sich bereits im Urlaub befinden, dürften nun Probleme haben, wieder in die Heimat zurückzukehren. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.