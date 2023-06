Verstaatlichung: Putin möchte „unartige“ westliche Unternehmen bestrafen

Von: Patricia Huber

Teilen

Russlands Haushalt ist in Schieflage geraten. Jetzt soll die Verstaatlichung westlicher Firmen wieder Geld in die Staatskassen spülen.

Moskau – Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges und dem Inkrafttreten etlicher westlicher Sanktionen gegen Russland, hat das Land mit den Finanzen zu kämpfen. Hinzu kommen die geschrumpften Öl- und Gasexporte und die Flucht westlicher Firmen. Letzterem möchte Präsident Wladimir Putin nun entgegenwirken.

Russland plant Kauf westlicher Firmen mit „erheblichem Abschlag“

Mit einem neuen Gesetz möchte der russische Präsident „unartige“ westliche Unternehmen abstrafen, wie das US-Nachrichtenmagazin Financial Times (FT) unter Berufung auf Insider-Informationen berichtet. Demnach habe der Kreml vergangene Woche heimlich ein Gesetz in Auftrag gegeben, welches es dem Kreml ermöglichen würde, alle zum Verkauf stehenden westlichen Vermögenswerte „mit einem erheblichen Abschlag“ zu kaufen. So steht es in dem vertraulichen Kreml-Erlass, welcher der FT vorliegt.

Dies würde dem Kreml die Möglichkeit geben, westliche Firmen zu einem Schnäppchenpreis einzukaufen, um sie dann gewinnbringend weiterzuverkaufen. Die Verstaatlichung westlicher Unternehmen wird schon seit längerem in Russland diskutiert. Im April übernahm Russland die lokale Tochtergesellschaft von Uniper als Reaktion auf die „illegale Enteignung russischer Vermögenswerte.“

Russlands Präsident Wladimir Putin möchte mit einem neuen Erlass westliche Unternehmen bestrafen. © Mikhail Klimentyev/dpa

Kreml-Sprecher: Westliche Unternehmen „mehr als willkommen“

Gegenüber der FT betonte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, dass westliche Unternehmen in Russland „mehr als willkommen“ seien. Doch es gäbe einen Haken. Denn wenn ein „Unternehmen seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, dann fällt es natürlich in die Kategorie der unartigen Unternehmen“, so Peskow. Die Folge macht der Sprecher auch mehr als deutlich: „Wir verabschieden uns von diesen Unternehmen. Und was wir danach mit ihrem Vermögen machen, ist unsere Sache.“