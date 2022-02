Russlands Angriff auf die Ukraine drückt Dax nach unten

Der Schriftzug „DAX“ an der Börse in Frankfurt © Boris Roessler / dpa

Russlands Angriff auf die Ukraine hat den Dax am Donnerstag auf Talfahrt geschickt und unter 14 000 Punkte gedrückt.

Frankfurt/Main - Russlands Angriff auf die Ukraine hat den Dax am Donnerstag auf Talfahrt geschickt und unter 14 000 Punkte gedrückt. „Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Dabei treffe die russische Invasion die Börsen zwar nicht unvorbereitet, „trotzdem laufen Schockwellen durch die Kapitalmärkte“.

Börsen mit starken Verlusten

Kurz nach dem Handelsstart brach der deutsche Leitindex um 4,35 Prozent auf 13 995,06 Punkte ein. Auf etwa diesem Stand hatte sich der Dax zuletzt vor etwas mehr als einem Jahr gezeigt.

Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 2,68 Prozent auf 31 031,93 Punkte ein. Europaweit eröffneten die Börsen ebenfalls mit starken Verlusten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 4,29 Prozent auf 3802,86 Punkte nach. In Asien standen die Aktienmärkte angesichts der russischen Invasion der Ukraine ebenfalls unter Druck. (dpa)