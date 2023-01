RWE: Abbaggern von Lützerath wohl ab März oder April

Teilen

RWE © Rupert Oberhäuser/IMAGO

Der Energiekonzern RWE geht davon aus, dass Lützerath ab März oder April abgebaggert wird.

Essen in Deutschland - Das Unternehmen gehe davon aus, dass der Rückbau noch acht bis zehn Tage dauert, sagte ein Sprecher des Unternehmens der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe). „Die Polizei will in Lützerath bleiben, bis der Rückbau beendet ist.“ Ab März oder April könne „der Tagebau dann das frühere Dorf erreichen und abbaggern“, führte der RWE-Sprecher fort.

Am Sonntag aber verhandelte der Konzern noch mit Aktivisten in einem unterirdischen Tunnel, gab der Sprecher an. „Auch am Sonntag noch hielten sich zwei Aktivisten in einem selbst angelegten Tunnel auf, den sie mit einer Lüftungsanlage versehen haben“, sagte er. Seinen Angaben zufolge lädt RWE die dafür genutzte Autobatterie regelmäßig auf und leite auch Sauerstoff in den Tunnel ein. Bisher lehnten die Aktivisten Rettungversuche aus dem Tunnel ab, fügte der Sprecher hinzu.



Der Energiekonzern RWE will den bei Lützerath liegenden Tagebau Garzweiler ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle abbauen, wozu das von den früheren Bewohnerinnen und Bewohnern verlassene Dorf abgerissen werden muss.



Am Mittwoch hatte die Polizei mit der Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Orts begonnen. Laut Polizei harrten am Sonntag nur noch zwei Aktivisten in dem unterirdischen Tunnel aus. Bei den Protesten gegen die Räumung des Dorfs kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizei - beide Seiten werfen sich Gewalttätigkeiten vor. oer/