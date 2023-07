Ryanair: Gewinn im ersten Quartal fast vervierfacht

Ryanair © MI News/Imago

Der irische Billigflieger Ryanair hat seinen Gewinn im ersten Quartal fast vervierfacht.

Dublin in Irland - Er stieg von 170 Millionen Euro im Vorjahresvergleich auf 663 Millionen Euro, wie Ryanair am Montag mitteilte. Gründe für das gute Abschneiden waren das Geschäft in den Osterferien, ein zusätzliches verlängertes Wochenende für die Briten wegen der Krönung von Charles III. und ein sehr schwaches Vergleichsquartal - im Frühjahr 2022 hatte Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen.

Der Ukraine-Krieg, begonnen im Februar 2022, habe den Reiseverkehr und die Ticketpreise im Vergleichsquartal geschädigt, erklärte Ryanair. In diesem Jahr von April bis Juni lag die Passagierzahl elf Prozent höher bei 50,4 Millionen. Der Umsatz stieg - vor allem wegen höherer Preise - um 40 Prozent auf 3,65 Milliarden Euro. Aber auch die Kosten legten zu.

Ryanair erwartet für das gesamte Geschäftsjahr - das bei dem Unternehmen im April beginnt - rund 183,5 Millionen Passagiere und damit neun Prozent mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs fällt etwas geringer aus als zunächst geschätzt, Grund sind nach Angaben der Fluggesellschaft verspätete Flugzeuglieferungen des US-Herstellers Boeing. ilo/pe