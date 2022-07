Ryanair macht im ersten Quartal wieder Gewinn

Flugzeug von Ryanair (Symbolbild) © IMAGO/Emmefoto

Der irische Billigflieger Ryanair ist zurück in der Gewinnzone.

Dublin in Irland - Im Quartal von April bis Juni verdiente Ryanair unter dem Strich 170 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahresquartal stand noch ein Verlust von 273 Millionen Euro.

Die Zahl der Passagiere stieg in den drei Monaten um mehr als das Fünffache im Vorjahresvergleich auf 45,5 Millionen. Der Quartalsgewinn liegt aber weiter deutlich unter Vorkrisenniveau: 2019 hatte Ryanair von April bis Juni noch 243 Millionen Euro Gewinn gemacht. Laut Fluggesellschaft liegt der niedrigere Gewinn in diesem Jahr auch an den niedrigeren Ticketpreisen. Gegen die hohe Preissteigerung des Treibstoffs hatte Ryanair sich demnach abgesichert.

Die Airline hatte ihre Verluste bereits im zurückliegenden Geschäftsjahr bis Ende März stark verringern können. Unter dem Strich stand ein Minus von 355 Millionen Euro.



Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März 2023 erwartet die Fluggesellschaft früheren Angaben zufolge 165 Millionen Passagiere. Das wären mehr als die 149 Millionen Menschen, die Ryanair vor Beginn der Pandemie befördert hatte. ilo/se