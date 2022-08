SAF-Holland übernimmt Haldex - Autozulieferer Hella blickt positiv auf neues Geschäftsjahr

Produktion eines Nutzfahrzeuges (Symbolbild) © IMAGO/Nancy Heusel

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland erreichte nach dem Scheitern der Übernahme vor sechs Jahren jetzt das Ziel und übernimmt den schwedischen Bremsenhersteller Haldex.

Bessenbach - Zum Ende der Annahmefrist am 16. August hätten die Haldex-Aktionäre rund 68,35 Prozent der Papiere angedient, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zusammen mit den bereits gehaltenen 25 Prozent kontrolliert SAF-Holland demnach gut 93 Prozent der Haldex-Aktien. Das Übernahmeangebot hatte unter der Voraussetzung gestanden, dass SAF-Holland 90 Prozent der Anteile erhält. Haldex-Minderheitsaktionäre können noch bis zum 31. August um 17.00 Uhr ihre Anteile andienen.

SAF-Holland aus Bessenbach bei Aschaffenburg wollte Haldex bereits vor sechs Jahren übernehmen, war aber damals aus einem Bieterwettbewerb ausgestiegen. Jetzt bietet das Unternehmen 66 schwedische Kronen je Haldex-Aktie - und damit umgerechnet gut 300 Millionen Euro für das gesamte Unternehmen.

Haldex stellt Bremssysteme wie Druckluft-Scheibenbremsen und automatische Bremsnachsteller sowie Luftfederungen für schwere Lkw, Busse und Anhänger her. SAF-Holland fertigt unter anderem Achsen und Fahrwerksysteme sowie Sattelkupplungen und Stützwinden für Lastwagen und Anhänger.

Autozulieferer Hella erwartet dank Rekordaufträgen deutlich höheren Umsatz

Der deutsche Autozulieferer Hella mit Sitz in Lippstadt verspricht sich vom neuen Geschäftsjahr dank Rekordaufträgen eine deutlich bessere Entwicklung. So soll der Umsatz nach einem leichten Rückgang auf 6,33 Milliarden Euro im Vorjahr auf 7,1 Milliarden bis 7,6 Milliarden Euro wachsen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei sind Effekte durch Wechselkurse sowie Zu- und Verkäufe ausgeklammert. Der Scheinwerferspezialist holte in der Autozuliefersparte ein Auftragsvolumen in Rekordhöhe von rund 10 Milliarden Euro herein.

Im vergangenen Geschäftsjahr (bis Ende Mai) hatte die Tochter des französischen Zulieferers Faurecia wie bekannt unter Kosten für Rohmaterial, Energie, Transport und Gehälter gelitten – wie auch unter der schwachen Entwicklung der weltweiten Autoproduktion infolge des Teilemangels. Der Nettogewinn brach um fast die Hälfte auf 184 Millionen Euro ein. Die Dividende soll von 96 Cent auf 49 Cent je Aktie sinken. (dpa)