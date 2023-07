Zoff im VW-Reich? Das steckt hinter dem Streit zwischen Porsche und Audi

Von: Patrick Freiwah

Bei VW hat das wegweisende Projekt PowerCo. sehr hohe Priorität. Bei Audi und Porsche soll es Verstimmungen darüber geben, wer sich zuerst bedienen darf.

Wolfsburg/München – Geschwister und doch Rivalen: Porsche und Audi zählen im VW-Konzern nicht nur zu den prestigeträchtigsten Marken, auch in Sachen Rendite schwimmen die Autohersteller aus Stuttgart-Zuffenhausen und Ingolstadt ganz vorne mit. Dann und wann kommt es zu Rivalitäten, die intern für Streit sorgen – so angeblich auch diesmal: Es geht um das neue Volkswagen-Projekt PowerCo. in Salzgitter und die Entwicklung einer innovativen Akkutechnologie.

Die ist noch nicht mal angelaufen, sorgt laut BusinessInsider jedoch für Unstimmigkeiten: Schon jetzt sei das Ringen um Kontingente entstanden, die den Konzernmarken für die Elektroauto-Produktion zugeteilt werden - behauptet der Bericht und bezieht sich auf eine interne Regelung bei dem Weltkonzern:

VW nimmt Stellung zu Konkurrenzkampf um Lieferung der Einheitszellen

Die erste VW-Marke, welche Bedarf auf die hauseigenen Zellen anmeldet, erhält auch noch einen Kostenvorteil zwischen zwei und fünf Prozent. Dies habe besonders bei Audi und Porsche zu Auseinandersetzungen geführt, weil der Hersteller höhere Kosten stemmen muss, auf den die Wahl nicht fällt. Wie ernst ist also der Zoff zwischen Sportwagen- und Premiumhersteller um den Sonderrabatt auf die Zellfertigung von PowerCo.?

Unseren Informationen nach gibt es ihn nicht. Ein Sprecher des Konzerns dementiert, dass diesbezüglich Probleme zwischen den Tochtermarken existieren: „Einheitszellen werden wie allen anderen Zellen in einem geordneten Prozess beschafft und Fahrzeugprojekten zugeordnet. Der Preis ist für alle internen Kunden gleich.“

Dabei handelt es sich um ein wegweisendes Projekt im Hause Volkswagen: In Zukunft möchten die Niedersachsen etwa die Hälfte des Eigenbedarfs für die Konzernfahrzeuge mit Fabriken in Salzgitter (ab 2025 geplant) sowie später auch bei Valencia (Spanien) und Kanada für den amerikanischen Markt decken. Zudem sollen die Energiespeicher auch dem Gesamtmarkt zur Verfügung stehen, Europas größter Autobauer wittert ein lukratives Geschäft.

Die Volkswagen-Tochter soll bis zum Jahr 2030 einen Umsatz in Höhe von rund 20 Milliarden Euro einfahren und profitabel werden, so die Pläne. Weitere Megafabriken für die Kraftspender von Elektroautos sollen auch in Europa geplant sein.

PowerCo.: Zoff zwischen Audi und Porsche? Warum die Zeichen auf Entspannung stehen

VW-interne Unstimmigkeiten um die Einheitszelle von PowerCo., die in etwa 80 Prozent der Konzernfahrzeuge zum Einsatz kommen soll, hätten dem Bericht zufolge bei der Trennung von Audi-Chef Markus Duessmann und dem Vorstand der Software-Sparte Cariad eine Rolle gespielt. Die Zeichen stehen bei den renommierten Autobauern Audi und Porsche jedoch mittelfristig auf Entspannung: Denn Nachfolger Gernot Döllner soll Audi nicht nur in den holprigen Auslandsmärkten China und USA wieder auf Kurs bringen - er stammt auch wie VW-Konzernchef Oliver Blume von Porsche. Als dessen früherer Chefstratege hätten die beiden Manager ein „vertrautes Verhältnis“, führt das Portal aus.

VW-Tochter PowerCo.: Zelleninnovation ermöglicht niedrigere Herstellungskosten Vermutlich ab 2025 nimmt die „Gigafactory“ von VW ihren Betrieb auf: Forschung, Rohstoffeinkauf, Entwicklung und Recycling von Batteriezellen werden in der neuen Fabrik in Salzgitter unter einem Dach vorangetrieben, wofür Tausende Arbeitsplätze entstehen. Zuletzt gelang der Sparte PowerCo. ein vielversprechender Durchbruch, der die Herstellungskosten für Zellen um etwa 50 Prozent senken soll - und damit auch E-Autos günstiger machen. Mit der innovativen Technologie könnte der derzeit geltende Industriestandard abgelöst werden: Statt der notwendigen Befeuchtung der Elektroden inklusive Trocknen ist die serielle Produktion von Zellen mit Trockenbeschichtung geplant, wodurch massiv Energie und damit auch Strom gespart werden kann.

Derweil gibt es einen Tabubruch im VW-Konzern: Audi steht vor einem radikalen Umbau und nimmt Hilfe in China. (PF)