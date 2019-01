Samsung gibt Termin für Vorstellung des Galaxy S10 bekannt

Das neue Galaxy S10 will Samsung im Vorfeld des Mobile World Congress präsentieren. Nun hat der Konzern den offiziellen Termin für das „Unpacked“-Event bei Twitter bekanntgegeben.

Das neue Top-Smartphone des Samsung-Konzerns wird wie erwartet kurz vor dem Mobile World Congress vorgestellt. Den konkreten Termin für das „Unpacking“-Event hat Samsung nun via Twitter verraten: Am 20. Februar soll die Präsentation des Galaxy S10 stattfinden.

Anders als in den vergangenen Jahren wird Samsung die neue Smartphone-Generation dieses Mal aber nicht in Barcelona, sondern in San Francisco zeigen. Dort stellte der Konzern auch schon sein letztes Großprojekt, ein faltbares Smartphone, vor.

Im Vorfeld gibt es zahlreiche Gerüchte um das neue Galaxy S10. So wird erwartet, dass das Handy in drei Versionen auf den Markt kommen soll: Als Galaxy S10, Galaxy S10 Plus und als kleineres Galaxy S10 Lite.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 10. Januar 2019

Details über das Galaxy S10 von Samsung sind bereits bekannt geworden

Einige Details über alle drei Geräte sind bereits in den vergangenen Wochen bekannt geworden, berichtet chip.de. Gegenüber dem Vorgänger Galaxy S9 soll es wohl einige Unterschiede geben: Die Display-Rahmen auf Ober- und Unterseite wurden den Spekulationen nach verkleinert. Die Kamera soll sich hinter einem kleinen Loch in der rechten oberen Ecke des Displays befinden. Möglich wäre, dass sich beim Plus-Modell auf der Vorderseite eine Dual-Kamera befindet.

Es gilt zudem als wahrscheinlich, dass der Fingerabdrucksensor von der Rückseite des Geräts verschwindet. Samsung wird ihn wohl stattdessen unsichtbar unter dem Display einbauen.

