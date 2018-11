Samsung stellt Smartphone-Sensation vor

Großer Auftritt auf der Entwicklerkonferenz von Samsung in San Francisco: Manager Justin Denison präsentierte eine Innovation.

San Francisco - Samsung hat ein neues Smartphone vorgestellt, das sich dank eines faltbaren Bildschirms in einen kleinen Tablet-Computer umwandeln lässt. Bei einer Entwicklerkonferenz des Konzerns in San Francisco zog Samsung-Manager Justin Denison am Mittwoch auf der Bühne einen Prototypen des Smartphone aus der Innentasche seines Jackets - und klappte das Gerät dann auf.

"Wenn es offen ist, ist es ein Tablet und bietet eine Großbildschirm-Erfahrung", sagte Denison. "Geschlossen ist es ein Telefon und passt in die Tasche." Der Bildschirm sei "die Grundlage des Smartphones von Morgen", sagte Denison.

Der sogenannte "Infinity Flex Display" könne schon in den kommenden Monaten in Serie produziert werden, sagte Denison. Wann ein aufklappbares Smartphone auf den Markt kommen soll, sagte der Samsung-Manager aber nicht. Der südkoreanische Technologiekonzern ist der größte Smartphone-Hersteller der Welt.

AFP