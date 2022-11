Sanktionen gegen Oligarchen: „Es wird wertvolle Zeit verplempert“

Von: Lisa Mayerhofer

Die Regierung hat einen neuen Instrumentenkasten zur besseren Durchsetzung von Sanktionen gegen russische Oligarchen auf den Weg gebracht. Ein Experte kritisiert die Pläne umfassend.

Berlin – Nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der Verabschiedung von Sanktionen gegen russische Oligarchen begann die Jagd der europäischen Behörden nach deren Besitztümern: Jachten und Paläste wurden konfisziert, Vermögen auf Konten eingefroren. Italien konnte dabei beispielsweise einige Erfolge verzeichnen – doch Deutschland tat sich schwer. Die Behörden waren schnell mit dem komplizierten Geflecht aus Strohleuten und Briefkastenfirmen, hinter denen viele Putin-Freunde ihre Besitztümer verstecken, überfordert.

Neue Zentralstelle soll bei Durchsetzung der Sanktionen helfen

Das möchte das Bundeskabinett nun ändern und hat einen neuen Instrumentenkasten zur besseren Durchsetzung von Sanktionen gegen russische Oligarchen auf den Weg gebracht. Unter anderem soll eine neue Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung die Arbeit der in Deutschland zuständigen Behörden koordinieren. Diese Stelle soll auch Tipps von Hinweisgebern entgegennehmen. Wenn ein Unternehmen gegen Sanktionen verstößt oder zu verstoßen droht, soll sie einen Sonderbeauftragten zur Überwachung einsetzen können.

Teil des Instrumentenkastens ist laut Finanzministerium zudem ein Register über die Vermögenswerte sanktionierter Personen. Bisher ist es in Deutschland schwierig zu ermitteln, welches Vermögen, welche Grundstücke, Häuser oder Jachten etwa einem Oligarchen gehören. Vor allem der Immobilienbereich soll nun transparenter werden. Daten zu Eigentümern und Grundstücken aus den Grundbüchern sollen mit dem Transparenzregister verknüpft werden, um die Suche nach Besitzern zu erleichtern.

Experte kritisiert Regierungspläne: „fragwürdiger Zustand“

Doch an der Einführung der Zentralstelle regt sich nun Kritik. „Es wird wertvolle Zeit verplempert“, zitiert die Wirtschaftswoche Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft für Polizei (GdP). Statt langwierig eine neue Stelle einzurichten, sei es „wesentlich schneller“ und „effektiver“, bereits bestehende Behördenstrukturen zu ertüchtigen. Der Zollfahndungsdienst habe bereits die nötigen Erfahrungen bei den erforderlichen Finanz- und Vermögensermittlungen, so Buckenhofer.

In einer Stellungnahme für den Finanzausschuss des Bundestags merkte der Experte außerdem an, dass das geplante Gesetz nicht ausdrücklich die Nutzung des Vermögens verbiete. Im Gegensatz zu eingefrorenem Vermögen auf Konten „können eingefrorene bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände wie Immobilien, Yachten und Autos weiter genutzt werden“, so Buckenhofer. Er bezeichnete dies als „fragwürdigen Zustand“, der dazu führe, dass die Sanktionen für den Sanktionierten „nicht wirklich oder nur mäßig spürbar“ seien.

Das Bundesfinanzministerium bewertet die Einführung der Zentralstelle dagegen als Erfolg. Erwartung und Auftrag seien „voll erfüllt“ worden, erklärt ein Sprecher laut Wirtschaftswoche. Vermögenswerte in Höhe von 4,8 Milliarden Euro seien bisher von sanktionierten Personen blockiert worden. (lma/dpa)