SAP: Russland-Ausstieg nicht wie geplant in diesem Jahr möglich

SAP will ihr Geschäft in Russland langsam abbauen © photothek / IMAGO

Ein Ausstieg aus dem Russlandgeschäft bis Ende des Jahres ist für Europas größten Softwarehersteller SAP nicht wie geplant möglich.

Walldorf - Finanzchef Luka Mucic machte dafür am Dienstag in einer Telefonkonferenz rechtliche Anforderungen verantwortlich, die gegenüber Kunden und Beschäftigten bestünden. Einen neuen Zeitpunkt, zu dem die Aktivitäten in Russland komplett beendet sein sollen, habe das Unternehmen derzeit nicht im Visier.

Gegenwärtig beschäftigen die Walldorfer in Russland laut dem Manager noch rund 600 Mitarbeiter, ursprünglich waren es 1250. Zum Ende des Jahres dürften es noch rund 100 Beschäftigte sein. «Das (Geschäft) an Dritte abzugeben, ist schwierig und aktuell nicht machbar», sagte Mucic. Im April hatte SAP nach Vorwürfen des Zauderns angekündigt, sich wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine komplett aus Russland und Belarus zurückzuziehen und damit auch die Verträge von Bestandskunden zu beenden. Im Juli hatte Mucic in Aussicht gestellt, dass dies bis Jahresende passieren soll. (dpa)