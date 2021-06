Saturn in Düsseldorf schließt: Mitarbeiter streiken

Die Mitarbeiter des Saturn in Düsseldorf-Flingern streiken – ihre Filiale im B8-Center soll schließen.

40 Arbeitsplätze fallen weg

Saturn im B8-Center in Düsseldorf Flingern schließt im September. 40 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Am Freitag gingen sie auf die Straße, um zu streiken.

Düsseldorf – Einige der Mitarbeiter arbeiten seit mehr als 20 Jahren bei Saturn. Doch nun verlieren 40 Menschen ihren Job, weil die Saturn-Filiale in Düsseldorf* Flingern Ende September schließt. Die Mitarbeiter des Standorts im B8-Center legten am Freitagvormittag ihre Arbeit nieder, um zu streiken.

Nach der ersten Verhandlungsrunde am 4. Juni mit der Geschäftsführung von Saturn wollen sich die Mitarbeiter und der Betriebsrat in Fliegern für ihre Rechte einsetzen. „Das Angebot war eine Frechheit", sagt Guido Löffler vom Betriebsrat der Filiale gegenüber 24RHEIN*. 24RHEIN* berichtet, wie die Zukunft des Saturn und seiner Mitarbeiter in Düsseldorf Flingern aussieht*.