Saudi-Arabien deutet Drosselung bei Ölforderung an - Ölpreise steigen

Öltanks in Saudi-Arabien: Das Ölkartell OPEC+ könnte bald seine Ölförderung drosseln. © Eric Lafforgue /IMAGO

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen und setzten damit den Aufwärtstrend vor, der bereits am Vortag begonnen hatte.

Singapur - Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen des saudi-arabischen Energieministers Abdulaziz bin Salman, der eine mögliche Verringerung der Ölförderung durch das Ölkartell Opec+ angedeutet hatte und damit jüngste Kursverluste bei den Ölpreisen stoppte.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,96 US-Dollar (97,0715 Euro). Das waren 48 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 55 Cent auf 90,91 Dollar (91,0145 Euro).

Die Preise am Ölmarkt spiegelten nicht die zugrundeliegenden Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage wider, sagte der saudische Minister am Montag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Das könnte den Ölverbund Opec+ veranlassen, die Förderung zu drosseln.

Zuletzt waren die Ölpreise mit einer konjunkturellen Abkühlung in führenden Industriestaaten unter Druck geraten. Vor allem in China hat die Wirtschaft unter anderem wegen harter Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie an Schwung verloren, was die Nachfrage der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach Rohöl bremst. (dpa)