Strom- und Gas: So bekommen Sie Schadensersatz

Von: Matthias Schneider

Massenkündigungen und Preiserhöhungen: Viele Kunden müssen von ihren Energieversorgern derzeit einiges erdulden. Doch oft können Verbraucher sich wehren – indem Sie ihr Recht einfordern.

Tausende von Haushalten haben in den vergangenen Wochen die Kündigung oder eine massive Preiserhöhung durch ihren Strom- oder Gasanbieter bekommen. Grund sind die explodierenden Preise, die vor allem Billiganbieter, die ihr Geschäft mit kurzfristigen Beschaffungen machen, reihenweise in Bedrängnis brachten. Müssen Kunden diese Kündigungen hinnehmen? Was können sie tun, wenn nur der Weg zum teuren Grundversorger bleibt? „Eine Kündigung oder Preiserhöhung ist dann unrechtmäßig, wenn sie nicht durch den Sondervertrag inklusive der AGBs gerechtfertigt ist“ erklärt Marion Gaksch, Juristin für Energierecht bei der Verbraucherzentrale Bayern. „Bekommt man eine solche Mitteilung, muss man schnell handeln.“

Zählerstand ablesen

Immer wenn man den Versorger wechselt – auch unfreiwillig – sollte man die Zählerstände ablesen und an den alten Versorger, den Netzbetreiber und den Grundversorger, beziehungsweise den neuen Energieversorger melden. Denn: „Ohne Ablesewerte schätzen die Energieversorger, vielleicht zu hoch“ erklärt Verbraucherschützerin Gaksch.

Einspruch gegen Kündigung einlegen

Hier heißt es schnell sein: „Direkt im Anschluss sollte man der Kündigung oder Preiserhöhung schriftlich widersprechen und verlangen, nach dem vereinbarten Tarif beliefert zu werden“, erklärt die Energiejuristin. „Dafür empfiehlt es sich, eine Frist von 14 Tagen zu setzen.“

Einen entsprechenden Musterbrief gibt es unter diesem Link: https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2021-12/musterbrief-lieferstopp-energieversorger.pdf.

Den Brief sollte man mindestens per Einschreiben schicken, damit man die Zustellbestätigung anschließend aus dem Internet herunterladen kann. Wer ganz sicher gehen will, lässt den Brief vom Gerichtsvollzieher zustellen. Das kostet zwar etwas Geld, aber dabei wird nicht nur die Zustellung, sondern auch der Inhalt des Schreibens amtlich betätigt. Das kann bei späteren Streitigkeiten wichtig sein, denn erst mit der Zustellung der Forderungen beginnen die Fristen. Die Zustellung wird beim örtlichen Amtsgericht beantragt.

Die Kosten hierfür erläutert ein Sprecher des bayerischen Justizministeriums: „Bei einer persönlichen Zustellung entstehen grundsätzlich Kosten in Höhe von elf Euro, bei sonstigen Zustellungen – insbesondere bei Beauftragung der Post – in Höhe von 3,30 Euro.“ Dazu kommt dem Ministerium zufolge gegebenenfalls ein entfernungsabhängiges Wegegeld von 3,25 Euro (bei Entfernungen bis zehn Kilometer Luftlinie) bis zu 16,25 Euro (bei Entfernungen von über 40 Kilometer Luftlinie) sowie eine Auslagenpauschale in Höhe von 20 % der zu erhebenden Gebühr (mindestens drein Euro bis höchstens zehn Euro je Auftrag). Abhängig vom Einzelfall können zusätzlich eine Beglaubigungsgebühr und eine Dokumentenpauschale anfallen. Dabei geht es, je nach Seitenzahl, eher um Centbeträge.

Schadenersatz vom Energieversorger

Die Verbraucherzentralen gehen davon aus, dass vertragswidrig gekündigte Kunden ein Recht auf Schadenersatz haben. Dieser bemisst sich grundsätzlich an den Mehrkosten, die im teureren Vertrag entstehen. Ein Rechenbeispiel:

Der ursprüngliche Vertrag hatte eine Laufzeit von zwölf Monaten. Jeden Monat wird Energie im Wert von 100 Euro verbraucht. Nach sechs Monaten stellt der Versorger die Lieferung ein. Der Kunde rutscht in die Ersatzversorgung, wo er wegen höherer Preise 200 Euro im Monat bezahlen muss. Nach vier Wochen gelingt ihm der Wechsel zu einem günstigeren Anbieter, wo er nur 150 Euro bezahlen muss. Statt der vertraglich zugesicherten Aufwendungen von 600 Euro in sechs Monaten musste er 950 Euro bezahlen. „Die Differenz von 350 Euro steht ihm als Schadensersatz zu“, so Gaksch. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre nach dem Zeitpunkt des Vertragsbruchs.

Doch hier gibt es einen Fallstrick: „Es ist im Vorfeld kaum abzuschätzen, welche Kosten entstehen werden, deshalb sind solche Forderungen leicht anfechtbar“, erklärt Gaksch. Sicher lassen sich die Forderungen erst nach dem Ende der Vertragslaufzeit beziffern. „Verbraucher sollten sich kurzfristig keine Hoffnung auf das Geld machen“, warnt Gaksch.

Schlichtungsstelle für Energie anrufen

Lenkt der Anbieter nicht ein, und kommt weder der Forderung nach Weiterbelieferung noch der nach Schadenersatz nach, bleibt der Weg zur Schlichtungsstelle. Diese ist im Internet unter schlichtungsstelle-energie.de zu erreichen. „Damit das Verfahren eröffnet wird muss man nachweisen, dass man es zuvor erfolglos beim Versorger versucht hat“, erklärt Gaksch. Die Schlichtungsstelle versucht dann, eine außergerichtliche Einigung herbeizuführen.

Vor Gericht gegen den Versorger klagen

Führt auch die Schlichtung nicht zum Erfolg, bleibt der Rechtsweg. „Wenn die Parteien sich nicht einig werden, kann man eine Zivilklage anstreben“, erklärt Gaksch. Doch das sei höchst riskant: „Bei einem Zivilprozess trägt man bei einer Niederlage die gesamten Verfahrenskosten.“ Deshalb sei ein Prozess für einen Streitwert von nur wenigen hundert Euro unverhältnismäßig.

Ein rechtswidriges Verhalten der Versorger kann jedoch nutzen: Medienberichten zufolge hat die Staatsanwaltschaft wegen der Massenkündigungen Vorermittlungen gegen die Versorger Stromio, Gas.de und Grünwelt aufgenommen. Marion Gaksch hierzu: „Strafrecht ist nicht Zivilrecht. Sollte es aber zu einer Verurteilung kommen, könnte das betroffenen Verbrauchern auch bei einem Prozess um Schadensersatz helfen.“

Wenn der Versorger insolvent ist

Gerade bei Discountanbietern kommt es öfter vor, dass sie Insolvenz anmelden. Damit ist ein Insolvenzverwalter dafür verantwortlich, allen Verpflichtungen nachzukommen. „Von Gesetzes wegen werden aber zuerst Dinge wie Mitarbeitergehälter oder Sozialversicherungsbeiträge bezahlt“, so Gaksch. Verbraucheransprüche stünden recht weit hinten an. „Deshalb sollte man so früh wie möglich seine Ansprüche geltend machen, um einer Insolvenz zuvorzukommen oder zumindest seine Chancen auf einen Anteil zu verbessern“, rät die Juristin. Ob ein Insolvenzverfahren läuft, wird meist auf der Internetseite des Versorgers bekannt gegeben.

Einen Anwalt zu konsultieren lohne sich kaum: „Beim Insolvenzverfahren wird nach bestimmten Tabellen gearbeitet, da kann man nichts mehr heraushandeln“, so Gaksch.

Vollstreckung beantragen

Wenn Verbraucher unstrittige Forderung an den Anbieter haben, die nicht beglichen werden, können sie sich an ein Mahngericht wenden, erklärt Gaksch. Das habe aber nur dann Sinn „wenn es etwa um ein offenes Guthaben oder eine schriftliche Einigung geht“. Das Unternehmen kann aber immer dem Mahnbescheid widersprechen. Dieser Streit müsste dann wiederum vor dem Zivilgericht geklärt werden.

Zuständig für Mahnbescheide bayerischer Verbraucher ist das Amtsgericht in Coburg. Unter folgendem Link können Verbraucher den Mahnantrag stellen: www.mahngerichte.de/mahngerichte/coburg. Im Erfolgsfall trägt der Gemahnte sämtliche Kosten. Diese Berechnen sich laut Justizministerium nach der Höhe des Streitwerts aus der Tabelle § 34 Gerichtskostenkostengesetz. Bei der für Mahnbescheide geltenden 0,5-Gebühr würden aus einem Wert von 4000 Euro Gerichtskosten in Höhe von 70 Euro, bei einem Wert von 10 000 Euro Gerichtskosten in Höhe von 133 Euro anfallen. Die Mindestgebühr betrage derzeit 36 Euro.

Mieterrechte bei Gas und Strom

Als Mieter haben Verbraucher grundsätzlich keinen direkten Kontakt zu den Gaslieferanten. Dafür hat die Hausverwaltung Pflichten: „Es gilt das Gebot der Wirtschaftlichkeit“, erklärt Volker Rastätter, Sprecher des Mietervereins München, „das heißt, dass der Hausverwalter sich immer um eine günstige Versorgung kümmern muss.“ Mieter können demnach über die Belegeinsicht feststellen, weshalb ihre Nebenkosten steigen.

„Liegt eine vertragswidrige Kündigung dieses Vertrags von Seiten des Gasanbieters vor, muss der Hausverwalter dagegen vorgehen. Er kann Schadensersatz vom Anbieter verlangen. Denn in diesem Fall ist das Gas über den Grundversorger oft teurer.“

Sinn macht das allerdings nur, wenn der Gasanbieter nicht insolvent ist. Dann muss der Hausverwalter das vom Anbieter erstattete Geld den Mietern über die Betriebskostenabrechnung zurückbezahlen. Im Falle einer Insolvenz des Stromanbieters haben Mieter wenig Chancen, Geld zurückzubekommen.

Sollte ein Hausverwalter sich weigern, einen günstigeren Versorger zu suchen oder gegen den alten Gasanbieter vorzugehen und dieser ist nicht insolvent, sollten Mieter sich von Experten beraten lassen, inwiefern es Sinn macht, die Nachzahlung der Nebenkosten zu kürzen. Das sollte aber nicht eigenständig geschehen, da bei einer zu starken Kürzung die Kündigung droht.

Wenn Mieter und Vermieter sich uneinig sind, muss der Streit vor einem Zivilgericht ausgetragen werden. „Beim Mieterverein versuchen wir dann bei mehreren Betroffenen mit dem Vermieter zu vereinbaren, einen Fall als Musterprozess zu nehmen“, sagt Volker Rastätter, „das Ergebnis dieses Prozesses wird auf die anderen Fälle übertragen, weil es sich ja um dieselbe Sachlage handelt.“

